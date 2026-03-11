Ayestaran, sobre el nombramiento de Mojtaba Jamenei: "Irán quiere demostrar que puede seguir adelante bajo las bombas"

Mikel Ayestaran analiza en este vídeo de El Intermedio el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán: "Quieren lanzar el mensaje de la necesidad de ser ellos los que pongan final a esta guerra y no Washington".

Mojtaba Jamenei se ha convertido en el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei. Se trata de su segundo hijo, superviviente del ataque en el que murieron su padre, su madre y su esposa. Aunque Jamenei ha mantenido un perfil bajo hasta ahora, se espera que continúe con la línea dura de su padre, por lo que esta elección desafía al mismo Donald Trump, que horas antes de anunciar el relevo de Jamenei, había avisado de que fuera quien fuera el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito.

Mikel Ayestaran destaca en este vídeo que, con este nombramiento, "el régimen quiere dar una imagen de que tiene las cosas bajo control y de que puede seguir adelante bajo las bombas". Además, el corresponsal recuerda que Trump había dicho que era una persona "inaceptable para él". "¿No quería un líder de 86 años apellidado Jamenei?, pues ahora tienes a su hijo de 56, un líder supremo para rato", destaca el corresponsal de guerra.

Además, el periodista explica que desde que se ha producido su nombramiento, nadie ha visto a Jamenei: "Lo único que saben los iraníes de él son las fotos que están apareciendo de propaganda por las calles con su cara". "Están intentando mantener el pulso", destaca Ayestaran, que afirma que "parece que este nombramiento les ha reforzado y están elevando el tono". De ahí, la declaraciones del secretario del Consejo de Supremo de Seguridad Nacional de la república islámica, que ha publicado un tuit en el que contestaba a Donald Trump y le advertía de que tuviera "cuidado de no ser eliminado".

Aunque Ayestaran afirma que "es una amenaza un tanto vaga, los iraníes han dicho que no aceptan ningún tipo de diálogo o negociación si no cesan los ataques". "Es algo lógico, teniendo en cuenta que EEUU ya rompió en 2018 el acuerdo nuclear", explica Ayestaran, que destaca que la "desconfianza es máxima" ya que, además, "las dos últimas guerras que han lanzado tanto EEUU como Israel se han producido en mitad de procesos de negociación".

Por último, uno de los mensajes importantes que quiere lanzar la república islámica con este nuevo líder supremo es "la necesidad de ser ellos los que pongan final a esta guerra y no Washington".

