PP y Vox han dado luz verde a ampliar los regadíos en el entorno de Doñana contra el criterio de expertos, el Gobierno y la Unión Europea. Esta ley, tramitada por vía de urgencia, pretende regularizar cerca de 1.000 hectáreas ilegales de regadío. Uno de los momentos más tensos vividos durante el bronco debate en el parlamento andaluz fue cuando la diputada de Adelante Andalucía, María Isabel Mora volcando un tarro de arena de Doñana sobre el escaño vacío de Juanma Moreno.

La tramitación de esta ley por parte de las derechas andaluzas ha provocado una bronca monumental entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que ha anunciado que llevará esta ley al Tribunal Constitucional. La más dura con Juanma Moreno ha sido Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, que aseguraba que "es arrogancia de señorito que dispara con pólvora del rey a un elevado coste para todos". "No había visto una forma tan elegante de cagarse en los muertos de alguien en mi vida", comenta Wyoming.

El presidente de la Junta de Andalucía, por su parte, contestaba al Gobierno y afirmaba no tener miedo a sanciones por parte de la Unión Europea. "Se va a ir a Bruselas y se lo va a explicar clarísimo, les va a decir 'lo único que estamos haciendo es proteger la fauna de un espacio muy importante para Andalucía y que podría desaparecer si no la cuidamos, ¿los flamencos de Doñana? No, las gaviotas del PP, que ahora vienen elecciones", ironiza el presentador de El Intermedio.