Wyoming ironiza sobre la petición de imputación a Mazón: "Menudo disgusto cuando salga de El Ventorro y se entere"

Wyoming y Sandra Sabatés analizan en este vídeo el auto de la jueza de la DANA en el que pide al TSJ de Valencia la imputación de Carlos Mazón por su gestión de la DANA. "Al final pasó más horas en El Ventorro que en el CECOPI", afirma el presentador.

En un auto, la jueza de la DANA ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición de motivos donde solicita la imputación de Carlos Mazón por su gestión de la tragedia, al considerar que habría cometido un presunto delito de homicidio imprudente con notoria gravedad, que implica penas de prisión de hasta cuatro años.

"Además de tener un sueldazo, despacho propio, chófer y unos colegas que cobran sueldo como asesores, Mazón tiene el futuro negro", afirma Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde comenta que se va a llevar un "disgusto cuando salga de El Ventorro y se entere de la noticia".

Sandra Sabatés recuerda que la magistrada ofreció a Mazón, hasta en tres ocasiones, declarar de forma voluntaria, a lo que el expresident siempre se ha negado. Por el momento, los únicos imputados son las exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y su entonces número dos, Emilio Argüeso.

La jueza, que se ha visto sometida a campañas de desprestigio, ha elaborado un auto demoledor en el que plantea que "no se tomaron medidas de alerta precisas, concretas ni a tiempo" desde el CECOPI, organismo desde el que Mazón podía dar instrucciones para llevar a cabo medidas de coordinación.

También señala que "de facto, la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado del restaurante" y que hay "indicios de una absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia en el nivel más alto de la cadena de mando".

La petición de imputación para Mazón llega después de que hayan declarado personas muy cercanas al expresident, que sin embargo se contradicen entre sí. Wyoming, sin embargo, se muestra convencido de que "algún día sabremos lo que ocurrió" y que Mazón "al final pasó más horas en El Ventorro que en el CECOPI".

