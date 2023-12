En un programa pasada de El Intermedio, El Gran Wyoming reflexionó sobre que, a veces, tenemos la solución a los problemas "delante de las narices" pero somos incapaces de verla, como, por ejemplo, le ha pasado a Antonio Garamendi al asegurar que no sabía por qué faltaban trabajadores. En concreto, el presidente de la CEOE lamentó que "por el motivo que sea" haya sectores, como la hostelería o la construcción, donde no consiguen mano de obra para cubrir todos los puestos.

El presentador de El Intermedio no dudó en darle alguna "buena razón": "Los salarios en esos puestos, en muchos casos, no dan casi para vivir, las jornadas de trabajo en sectores como la hostelería son bastante más largas que lo contemplado en los contratos o que para muchos trabajadores resulta imposible desplazarse en busca de empleo porque su sueldo no llega para cubrir el coste del alquiler". "Con lo inteligente que es usted, seguro que si piensa un poco, encuentra la razón para esta misteriosa falta de trabajadores", afirmó rotundo El Gran Wyoming en el vídeo que puedes ver sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.