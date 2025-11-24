Un vecino de Alberche del Caudillo, a favor de cambiarle el nombre al pueblo: "Aquí se pasó bastante hambre"

Isma Juárez visita Alberche del Caudillo para preguntar a sus vecinos si habría que cambiar el nombre al pueblo por la ley de Memoria Democrática. Sus respuestas tanto a favor como en contra, en este vídeo.

Aprovechando que hace pocos días fue el 20N, Isma Juárez ha visitado Alberche del Caudillo, uno de los pocos pueblos que conservan su nombre franquista a pesar de la ley de Memoria Democrática, con el objetivo de preguntar a sus vecinos si éste debería cambiarse.

El reportero de El Intermedio se encuentra con el "verdadero Parlamento" de la localidad, un grupo de vecinos alrededor de un banco, a los que propone varias opciones para cambiar el nombre del pueblo, desde 'Alberche del Chiquillo', hasta Alberche a secas.

Otra mujer, María, defiende que su pueblo siempre se ha llamado Alberche del Caudillo y "lo que me interesa es que nos arreglen la carretera".

Un hombre, que asegura ser "el primero que nació" en Alberche, se muestra a favor de quitar el 'Caudillo' del nombre del pueblo: "Aquí se pasó bastante hambre", afirma este vecino que, aunque reconoce que se agradeció que el régimen les entregara las parcelas, "se forzaba a los agricultores a sembrar lo que ellos querían" y que "durante 40 o 50 años se ha estado pagando".

Otra vecina, por su parte, recuerda que el pueblo lo fundó Franco, que según ella fue quien repartió las casas y los terrenos: "Mi padre no tenía casa, estaba en un campo y gracias a Dios hemos tenido casa y tenemos campo". Por ello, no es partidaria de cambiar el nombre.

