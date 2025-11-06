Tanques listos, minas colocadas y 350.000 personas cruzando el Sáhara: así fue la Marcha Verde hace 50 años

Los detalles España llegó a preparar una operación militar llamada 'Marabunta' para entrar en guerra con Marruecos en solo una hora. Pero mientras Franco agonizaba, Arias Navarro ordenó no disparar, y en medio del caos hubo hasta cantantes animando a las tropas en pleno Sáhara.

Hoy se cumplen 50 años de la Marcha Verde, aquel momento en el que 350.000 marroquíes a pie cruzaron el desierto rumbo al Sáhara Occidental, entonces la provincia 53 española. España, debilitada y con Franco al borde del final, miraba cómo su presencia en el territorio se desvanecía.

Las fotos militares son impactantes, claro, pero hay otras que llaman aún más la atención: los conciertos improvisados para las tropas. Sí, en pleno desierto, Karina, Peret o Rosa Morena animaban a los soldados con canciones como 'Échale guindas al pavo'. Una mezcla extraña de guerra y espectáculo que hoy resulta casi surrealista.

Pocos días antes, el príncipe Juan Carlos había visitado a las tropas para intentar calmar los nervios y el malestar. "España mantendrá sus compromisos", aseguró. La realidad fue otra.

Porque mientras los marroquíes avanzaban, España estaba preparando la 'Operación Marabunta', un plan para entrar en guerra con Marruecos en solo una hora. Se movieron tanques desde Canarias, cazas, fragatas, submarinos, se colocaron 20.000 minas antipersona y 15.000 soldados y legionarios estaban listos para la acción. Pero Franco agonizaba, Arias Navarro ordenó no disparar, y la tensión quedó en stand-by.

Una semana después, España cedió el 80% del territorio a Marruecos, poniendo fin a su presencia colonial.

¿Y por qué se llamaba 'Marabunta'? Por la plaga de hormigas que avanza rápida, masiva y arrolladora: justo lo que España estaba planeando hacer, aunque nunca llegó a concretarlo.

50 años después, la Marcha Verde sigue siendo un episodio lleno de contrastes: guerra y política, artistas y tanques, promesas y realidades que cambiaron para siempre la historia del Sáhara Occidental.

