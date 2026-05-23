Donald Trump publica un vídeo hecho por inteligencia artificial en el que tira a la basura a Stephen Colbert, presentador de la CBS

El contexto El presidente había repetido en numerosas ocasiones a la cadena que despidiera al conductor del programa, después de las burlas que repetidas veces vertió sobre su persona.

Donald Trump ha vuelto a sacar toda su artillería en redes sociales. Lo ha hecho en X, en un vídeo creado con inteligencia artificial en el que aparece tirando a la basura al presentador Stephen Colbert, después de que en varias ocasiones exigiera a la CBS despedir al conocido conductor del programa 'The Late Show'.

De un programa que, por otra parte, ya no volverá a contar con él porque las imágenes compartidas por Trump son de la última emisión de Colbert.

En estas imágenes, rápidamente viralizadas, se puede ver a un Colbert creado por IA abriendo su programa, mientras emerge la figura de Trump avanzando hacia él.

En cuanto se pone detrás, le agarra para terminar llevándolo a un lado en el que, una vez se abre la cámara, se descubre un contenedor de basura en el que termina arrojándole.

Luego, el baile de la celebración. Trump, después de lanzar a Colbert a la basura, saca los pasos prohibidos que tantas veces mostró en campaña electoral. Que tantas veces muestra en sus actos políticos.

Trump ha tenido a Colbert entre ceja y ceja desde hace tiempo. Desde esas burlas que hacia él realizaba en 'The Late Show'. Además, después de que al CBS cediera ante las exigencias del mandatario, mantuvo una guerra abierta con la propia cadena.

Después de una emisión ininterrumpida de 11 años, Colbert se despide de 'The Late Show' por, según dice la CBS, razones económicas. Sin embargo, detrás de todo parece haber mucho más que el dinero.

El mensaje, en X, también ha sido compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca con un mensaje en el que se puede leer 'bye-bye' ("adiós") y un emoji de la palma de una mano despidiéndose.

Además, antes de postear este vídeo, Trump ya le había dejado un recado a Colbert en Truth Social: "¡Es increíble que haya durado tanto! Sin talento, sin audiencia, sin vida..."

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