El Gran Wyoming se traslada hasta el pico de la mesa para hablar sobre las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Hace unos días salieron a la luz las actas de la Policía Municipal en las que se relataba lo que estaba ocurriendo en las residencias de ancianos durante los momentos más duros de la pandemia de COVID19. En ellas, quedaba constancia de la falta de medicación y material sanitario o que no se permitió trasladar a muchos ancianos hasta los hospitales por los protocolos de exclusión aprobados por la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso se ha enfrentado a las preguntas de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la Asamblea de Madrid, que pedía explicaciones sobre las mismas. Ayuso, visiblemente enfadada, ha afirmado que "había muertos en todas partes" a lo que ha añadido que "Mucha gente mayor, cuando iba a los hospitales, también fallecía".

Wyoming comienza su reflexión afirmado que el conocimiento de Díaz Ayuso, probablemente, "se limite a haber visto todas las temporadas de 'Médico de familia'" y afea su afirmación de que los ancianos, a los que no se dio la oportunidad de ser trasladados a un hospital durante la pandemia, "se iban a morir igual". "No es igual morir en un hospital, sedado y con cuidados paliativos, que morir en una habitación solo, asustado y entre dolores insoportables", añade Wyoming. Y, además, destaca que "sorprendentemente, los ancianos que vivían en esas mismas residencias y disponían de un seguro privado si fuero trasladados a hospitales, o los que vivían en una residencias privadas, tuvieron derecho a asistencia sanitaria, no murieron igual, es mas, muchos consiguieron vivir".

El presentador expone que esto formaba parte de unos protocolos en los que "se citaba que unos tenían derecho a salvarse y otros no", algo que no es una opinión de Wyoming sino algo que indicó el Consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, el cual calificó estos protocolos como "inmorales e ilegales".

Como indica Wyoming, de las actas de la Policía Municipal de Madrid se desprende que "esas 7291 personas no tenían porqué morir igual". Cuatro años después, en opinión de Wyoming, la Comunidad de Madrid no ha dado explicaciones "tan solo evasivas, excusas, cortinas de humo y chascarrillo sobre cervezas y lo bien que se vive en Madrid". "Ayuso ni siquiera se ha dignado a recibir a las familias de los ancianos que murieron en las residencias y que siguen pidiendo justicia". Para el presentador, en estos cuatro años algo no ha cambiado: "La desfachatez y la falta de humanidad de la señora Ayuso".