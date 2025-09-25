'Dora la conservadora', sobre los "amiguitos" ultras de 'El Ratilla': "No hacen el saludo nazi, indican los años que le van a caer"

'Dora la Conservadora' recorre un día más España en busca de aventuras de extrema derecha, desde el acto de Espinosa de los Monteros al que fue Dani Desokupa, hasta el grupo de ultras neonazis detenidos por narcotráfico después de una boda.

'Dora la Conservadora' vuelve a El Intermedio en una nueva aventura que le lleva hasta Albacete, donde un concejal independiente que fue expulsado de Vox ha ensalzado la victoria de los golpistas en la Guerra Civil "con el Generalísmo al frente".

"Llamar a Franco Generalísimo con una sonrisa de oreja a oreja es enseñar un poquito la patita, concretamente la extrema derechita", comenta el 'mono Botas' Mateo en el vídeo sobre estas líneas.

La segunda parada es Málaga, donde se celebraba la boda de 'El Ratilla', líder del grupo ultra 'Suburbios Firm', en la que sus amigos, en lugar de llevar camisetas con la cara del novio, se pusieron esvásticas: "No están haciendo el saludo nazi, están indicando los años que le van a caer a 'El Ratilla' en la cárcel", señala 'Dora', que apunta que después de la boda fue detenido por narcotráfico junto a "trece de sus amiguitos".

La última parada les lleva hasta Madrid. Allí Iván Espinosa de los Monteros inauguraba su think tank en un acto al que han asistido, entre otros, Víctor de Aldama junto a Daniel Esteve, el líder de 'Desokupa'. También se pudo ver a miembros del PP como Cayetana Álvarez de Toledo y Vox, como Javier Ortega Smith.

Sin embargo, Dani comenta que no ha habido más gente de la cúpula de la formación de extrema derecha porque "acabaron regulín regulán con él". De hecho, recuerda que le han denunciado dos veces ante la Fiscalía por un delito de tráfico de influencias.

'Dora', por su parte, le dedica una canción a la flotilla de Gaza: "Había una vez un barquito de rojitos, que no querían, que no sabían, que no querían trabajar".