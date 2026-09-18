Una mujer de barrio rico, sobre sus vacaciones en Grecia: "He gastado 1.000 euros al día 10 días"

Una mujer de barrio rico explica a Thais Villas en este vídeo todos los países en los que ha estado y asegura que el más caro ha sido Grecia, en donde se ha gastado 1.000 euros por día.

En esta nueva temporada de El Intermedio, Thais Villas regresa a un barrio rico y un barrio obrero para saber cómo han sido las vacaciones de los vecinos de cada barrio y conocer cómo son sus tipos de viaje. ¿En cuántos países han estado? ¿Han viajado de verdad o solo a través del tablero del Risk?

"He visitado Colombia, Ecuador, México, EEUU, Costa Rica, Sri Lanka, Emiratos Árabes, Reino Unido, Portugal, Marruecos...", recuerda una mujer de barrio rico, que confiesa cuál ha sido el viaje más caro que ha hecho: "Probablemente, Mykonos en verano diez días". "1.000 euros al día, por el hotel sobre todo", asegura la vecina de barrio rico.

Por su parte, una vecina del mismo barrio cree que su viaje más caro fue Pekín: "Estuve ocho días y fue muy caro". "Nosotros normalmente, cuando salimos de España vamos en hoteles de cinco estrellas con guías y vamos de un lado a otro, y sube mucho". Unos 10.000 euros de viaje, 20.000 euros la pareja más los billetes, el hotel y la comida.

Por otro lado, una chica de barrio obrero confiesa que tiene poco presupuesto para ir de viaje y se va de camping y en furgoneta. Por su lado, una vecina del mismo barrio confiesa que, si fuera gratis, le encantaría ir a Lanzarote: "No me hace falta ir... o Punta Cana".

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