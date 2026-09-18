Fesser, del cierre del Congreso de EEUU siete semanas: "No quieren que haya votaciones que puedan perjudicar a los MAGA antes de las elecciones"

"La respuesta a todas estas crisis son las vacaciones porque el cobarde y calzonazos Johnson, que es presidente del Congreso y presidente del club de fans de Trump, no quiere que haya dos votaciones antes de las elecciones", explica Fesser.

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio el cierre de siete semanas del Congreso de EEUU: "Es alucinante, siete semanitas de vacaciones recién llegados del verano y de tener cinco semanas de vacaciones". "¿Que quién tiene cinco semanas de vacaciones en Estados Unidos?", se pregunta el corresponsal.

Además, Fesser señala que "es justo en un momento en el que deberían estar trabajar horas extras porque este país, diga lo que diga Donald Trump y sus ministros, tiene una subida de precios por los aranceles y la guerra de Irán, que está haciendo la vida de la mitad de los estadounidenses imposible".

"Hay una inflación galopante, lo dice el presidente de la Reserva Federal", destaca Fesser, que explica que se trata del "presidente que puso Trump en marzo para que bajara los tipos de interés, pero, sin embargo, este jueves subió los tipos de interés en contra de Trump porque hay una inflación persistente que dura ya demasiado tiempo".

Además, "a todo esto hay que hablar de otras cosas de las que no hablamos los periodistas", afirma Fesser, que pone de ejemplo "los casos de sarampión". "Tenemos 700 casos en Pensilvania por no vacunarse después de que el ministro de Sanidad haya dicho que no se vacunen porque se pasa con el caldo de pollo". "Pues ya tenemos cuatro muertes, la última de un chaval de 18 años", sentencia Fesser, que añade "20.000 casos de una infección intestinal por lechugas contaminadas" por culpa de los "recortes en Sanidad de Musk".

"La respuesta a todas estas crisis son las vacaciones porque el cobarde y calzonazos Johnson, que es presidente del Congreso y presidente del club de fans de Trump no quiere que haya dos votaciones antes de las elecciones que podrían afectar a la imagen de los MAGA", explica Fesser, que destaca que es "un voto de censura que debía haberse hecho" este jueves. Puedes conocer todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

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