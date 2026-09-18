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La ha insultado hasta la policía

Thais Villas desvela los entresijos de sus reportajes de 'Barrio rico y barrio obrero' en El Intermedio: "Me han llegado a escupir"

Los reportajes de Barrio rico y barrio obrero en El Intermedio tienen mucho éxito, sin embargo, tienen una cara oculta que Thais Villas desvela a Marc Giró: "Son ocho horas y ocho insultos. Me ha llegado a insultar hasta la Policía".

Thais Villas desvela los entresijos de sus reportajes de Barrio rico y barrio obrero en El Intermedio: "Me han llegado a escupir"

Marc Giró entrevista a "la reportera más famosa de este país", que lleva "20 años en El Intermedio y alguno más siendo" su "cuñada": ¡Thais Villas! La reportera de El Intermedio recuerda sus inicios en el programa y sus divertidas entrevistas a políticos como Gabriel Rufián.

Además, Thais Villas cuenta cómo es detrás de las cámaras ser reportera del programa, especialmente, en sus exitosos reportajes de 'barrio rico y barrio obrero'. Y es que Villas confiesa que puede estar hasta ocho horas grabándolos: "8 horas y 8 insultos".

"¿Te insultan mucho por la calle?", pregunta Marc Giró a su cuñada, que se confiesa en el vídeo principal de esta noticia: "Me han insultado hasta autoridades como la Policía". "¿En plan 'roja de mierda'?", pregunta el presentador de Cara al Show, que reflexiona: "Yo pensaba que laSexta había dejado de ser roja, pero resulta que seguimos siendo rojos".

"Me han escupido", explica Thais Villas, que recuerda que también le han llamado "pájara" y "secta": "En pandemia les teníamos que decir que se pusieran la mascarilla".

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