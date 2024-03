El Gran Wyoming expone que la llamada Comisión Ciudadana por la Verdad concluye en su informe que más de 4.000 ancianos que fallecieron sin asistencia en las residencias durante el Covid podían haber sobrevivido. Entre los meses de marzo y abril de 2020, en Madrid, murieron casi 9.500 residentes, el 77% de ellos lo hizo sin ser trasladado a un hospital ni recibir tratamiento.

"Es aterrador que la diferencia entre estar vivo y estar muerto resida en los llamados protocolos dela vergüenza, que negaban la asistencia a estos enfermos, ancianos que murieron solos y en terribles condiciones", sostiene el presentador, y recuerda que los que contaban con un seguro privado sí fueron derivados a los hospitales.

Este indica que 4.000 personas podrían haberse salvado y no lo hicieron por "su dependencia, pero también por no tener recursos". "Creíamos que la muerte nos igualaba pero no, a los más vulnerables, a los más débiles y a los que tienen menos recursos les puede llegar antes por culpa de una decisión política", afirma.

"La pandemia nos enseñó que no todos tuvieron el mismo derecho a sobrevivir, aunque curiosamente y gracias a la venta de material sanitario a algunos parece que les dio derecho a vivir de p... madre", sentencia.