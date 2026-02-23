Wyoming reflexiona sobre el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania: "Cuatro años después no se adivina el final de esta pesadilla"

El Gran Wyoming recuerda en El Intermedio el cuarto aniversario de la invasión rusa en Ucrania. El presentador repasa las cifras más duras del conflicto y alerta sobre sus consecuencias, desde el aumento del gasto militar hasta la incertidumbre sobre el final.

El Gran Wyoming ha arrancado El Intermedio hablando del cuarto aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania. "Hace cuatro años de ese inicio de la guerra en Ucrania, un conflicto que nos deja muchas cifras. La primera y peor 1.800.000 entre muertos y heridos de ambos bandos, incluidas 56.000 victimas mortales civiles ucranianas", lamenta el presentador.

Otra de las cifras que destaca es que, desde que empezó la guerra, cerca de cinco millones de ucranianos han tenido que abandonar su país. "Otra cifra, 19,4%, este es el porcentaje de territorio ucraniano que Rusia ha invadido, que básicamente es la costa sur del país", informa.

"Podríamos seguir dando cifras terribles, pero lo peor es que cuatro años después no se adivina el final de esta pesadilla que además tiene otras consecuencias inquietantes", comenta Wyoming. Como ejemplo, señala que este conflicto "ha revelado la debilidad de Europa, que es incapaz de defenderse por sí sola y esta a merced de Estados Unidos".

La segunda consecuencia, y para él la más importante, es que "el mundo ha entrado en una carrera militar acelerada". "Cada vez hablamos más de rearme, de gasto en defensa y, francamente, esto es un retroceso muy grande", opina.

"El riesgo ahora es que la guerra de Ucrania se cronifique porque todavía no se ve el fina. Por eso es importante redoblar esfuerzos para buscar una solución", considera. Y fiel a su estilo, propone una forma irónica de hacerlo: "Mucho cuidado Puti. Cualquier día de estos me meto en la cama como John Lennon, hasta que firmen la paz. Y si, es una amenaza muy será porque a diferencia de Lennon, yo no uso pijama para dormir", termina diciendo El Gran Wyoming.

