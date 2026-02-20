Wyoming, tras decir el exDAO que está "hundido": "Si hay alguien hundida será la subordinada que le ha denunciado por violación"

"Parece mentira que haya sido el jefe principal de la Policía porque si en este caso hubiera una víctima, no sería usted", afirma rotundo El Gran Wyoming tras la denuncia al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Sandra Sabatés actualiza en el plató de El Intermedio las últimas noticias sobre la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, después de que el Tribunal de Instancia de Madrid haya admitido a trámite la querella contra él por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

"La Policía Nacional y el Ministerio del Interior han ofrecido protección a la víctima de agresión sexual por parte del DAO", afirma la periodista, que explica que, "tras saberse que su identidad y su teléfono ha sido revelado en chats policiales, su abogado ha solicitado la protección".

Por otro lado, "tras su dimisión confirmado de manera institucional, el mando policial pasará a estar jubilado, lo que hace que no pueda ser investigado de manera interna tras la denuncia que se le comunicó 48 horas antes", explica Sandra Sabatés, que enseña en el plató las declaraciones de José Ángel González afirmando que se enteró por los medios de la querella y estaba "hundido".

Unas palabras que indignan a El Gran Wyoming, que le responde tajante desde el plató: "Si hay alguien que seguramente sí que esté hundida es la subordinada que le ha denunciado por violación". "Parece mentira que haya sido el jefe principal de la Policía porque si en este caso hubiera una víctima, no sería usted", sentencia el presentador de El Intermedio.

