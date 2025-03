Wyoming 'reflexiona' sobre la crisis de los huevos en EEUU: "Ojalá la situación mejore y no acabe en un corralito"

En Estados Unidos el precio de los huevos está alcanzando precios nunca vistos. "Después de que Trump asegurara en campaña electoral que le bastaría un solo día de mandato para conseguir rebajarlo, desde que llegó al poder su precio se ha disparado", explica Sandra Sabatés.

La docena de este alimento puede llegar a costar más de 15 dólares en algunos supermercados. Esto se debe, por un lado, a la gripe aviar y, por otro, a los aranceles que el presidente estadounidense ha impuesto a países como Canadá, principal exportador de huevos a EEUU. "Parece que Trump se dispone a pasar por lo que los expertos llaman el ciclo del huevo: iba de duro, se ha dado un planchazo y va a acabar frito", afirma el Gran Wyoming.

Ante la situación, el gobierno estadounidense ha hecho un llamamiento a países europeos para aumentar su suministro de huevos. Ente otros, ha contactado con Dinamarca pero la Asociación Danesa del Huevo "ha rechazado hacerlo". "La llamada 'ovoflación' está provocando una situación crítica", explica Sandra, "en algunos supermercados se están produciendo momentos tensos entre los compradores".

Y también esta afectando, incluso, a la aduanas, ya que desde 2024 se han hecho más operaciones de decomiso de huevos de contrabando que de fentanilo. "Incluso, ya se conoce como 'El golpe del siglo' al robo, en Pensilvania, de un cargamento de 1.000 huevos", añade Sabatés. "Ojalá la situación mejore y no acabe en un corralito", comenta Wyoming.

Esta crisis también está afectando a nuestro país. "El precio de los huevos ha subido un 25% en las dos últimas semanas debido al miedo al contagio de la crisis en EEUU", indica Sandra. "Estarán muriendo gallinas en EEUU pero a quién están desplumando es a nosotros en España", afirma Wyoming.

El presentador afirma que esta guerra nos sitúa "en una situación de poder" y reta entonces a Trump a subir los aranceles a España. "No hay huevos... ah, se me olvidaba que no tiene", concluye.