Wyoming reflexiona sobre el caso Leire y la kitchen: "De joven era un pagafantas, lo que no sabía era que de mayor sería un pagatramas"

Wyoming analiza la reacción del PP al caso Leire y les recuerda que en la kitchen "ellos se gastaron mucho más para hacer exactamente lo mismo". "Lo suyo salió de los fondos reservados, así que lo pagamos a escote todos los españoles", afirma.

Wyoming reflexiona en El Intermedio sobre la política en España, para él como "una montaña rusa": "Cada poco vas a recibir un susto que te va a dejar en shock".

"Por ejemplo, en el PSOE no paran de suceder escándalos y todos estamos deseando explicaciones", comenta el presentador, que agradece el anuncio de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar sobre estos asuntos: "Hasta hace no tanto los presidentes en apuros comparecían en un plasma", recuerda.

Wyoming también comenta las declaraciones de Óscar Puente en las que afirma que la acumulación de investigaciones contra el PSOE no es algo casual, sino que tiene que ver con una operación para acabar con el Gobierno. "También podría haber añadido que el agua moja o que el peor rival al que se enfrenta un futbolista es su estilista", comenta.

Entre las explicaciones que necesitan los ciudadanos estarían aclarar qué relación tenía Leire Díez con el PSOE, un caso que tiene "indignadísimo" al PP. A propósito de esto, Wyoming se pregunta: "¿Cómo es posible el PSOE dedicase miles de euros en torpedear investigaciones, cuando ellos se gastaron mucho más con la kitchen para hacer exactamente lo mismo?".

"Consuélense, señores del Partido Popular. Piensen que lo suyo salió de los fondos reservados, así que lo pagamos a escote todos los españoles". "Yo ya sabía que de joven era un pagafantas, lo que no sabía es que de mayor me convertiría en un pagatramas", sentencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.