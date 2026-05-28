Guillermo Fesser, sobre la falta de reacción del Partido Republicano: "Trump no lo ha secuestrado, lo ha sacado del armario"

El periodista detalla todas las iniciativas que quiere llevar a cabo el presidente de Estados Unidos como, por ejemplo, emitir un billete de 250 dólares con su imagen o construir una pista octogonal de lucha libre en la Casa Blanca.

Donald Trump ha anunciado que habría conseguido llegar a un principio de acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Este implicaría reabrir el estrecho de Ormuz y abordar, en un plazo de dos meses, el programa nuclear iraní. Pero, como indica el corresponsal Guillermo Fesser, esta información parece estar lejos de la realidad ya que "Irán ha desmentido que haya un acuerdo".

"La única cosa que está clara es que Trump ha perdido esta guerra", añade. El periodista indica que, en EEUU, el conflicto ha conseguido "el récord de deuda externa, Trump lo ha puesto en 39 millones de millones de dólares".

"Es el presidente que más ha agrandado la deuda en toda la historia", añade. El movimiento político de Trump, como indica el corresponsal, "está basado en un conservadurismo fiscal, en reducir el Gobierno, en ajustar presupuestos y, resulta que añade deuda a un ritmo de un millón de millones cada cinco meses".

En cuanto a las posibles salidas que tiene en Irán, Fesser es muy claro: "La humillación, es decir, pactar algo mucho peor que lo que había pactado Obama con anterioridad, o la escalada, que nadie quiere en este país".

Fesser indica que el presidente de EEUU busca algo "que suene a victoria". Una de sus últimas propuestas es que los árabes van a reconocer al Estado de Israel, algo que, como señala, no va a suceder después del genocidio de Gaza y lo que está sucediendo en Líbano.

"Está deseando salir de esta, como sea, para celebrar por todo lo alto su cumpleaños el 14 de junio", indica, "que es lo único que le interesa". Fesser cuenta que el presidente se va a apropiar de los fondos que hay para celebrar el 250 aniversario de la Independencia de EEUU y ya está construyendo en el Casa Blanca una estructura de 27 metros de altura, que han bautizado como 'La Garra', que es "una pista octogonal de lucha libre donde va a celebrar combates Ultimate Fighting Championship con 5000 espectadores".

Ese día, además, va a anunciar 250 perdones. Otra de las iniciativas que quiere llevar a cabo es emitir un billete de 250 dólares con su imagen y quiere poner su foto en la primera página del pasaporte de EEUU. "Quizás el mejor ejemplo para entender lo que está pasando aquí, las intenciones de Donald Trump de apropiarse de la historia y escribir la historia de Estados Unidos solo desde el punto de los blancos, es que quiere eclipsar ahora el monumento de Lincoln", añade.

Este memorial, como explica el periodista, mide 30 metros y Trump pretende construir un arco con una escultura suya encima de 76 metros enmarcando la casa de Robert E. Lee. "Era el general, el máximo militar confederado, que vivía precisamente en lo que hoy es el cementerio de Arlington", explica el corresponsal. "Los republicanos no hacen nada y uno empieza a sospechar que Trump no ha secuestrado al Partido Republicano, lo que ha hecho es quizás sacarlo del armario", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido