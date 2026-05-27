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'Aznarito y Felipón'

'Aznarito y Felipón' firman ejemplares en la Feria del Libro: "¿Tú crees que una mujer podría haber escrito El Quijote?"

Wyoming y Dani Mateo se convierten una vez más en 'Aznarito y Felipón', que en esta ocasión firman ejemplares en la Feria del Libro mientras cargan contra la juventud y su manera de leer o la visibilidad que se da a las escritoras.

Wyoming y Dani Mateo se convierten una vez más en 'Aznarito y Felipón', que en esta ocasión firman ejemplares en la Feria del Libro mientras cargan contra la juventud y su manera de leer o la visibilidad que se da a las escritoras.

Este viernes arranca la Feria del Libro de Madrid, el mayor evento literario del país. 'Aznarito y Felipón' no se lo han querido perder y también tienen su firma de libros.

'Aznarito' asegura que sus 11 libros los ha escrito "a la vez en español y en inglés. Uno con cada mano, como Nacho Cano con los teclados". Mientras, Felipón se indigna al ver a unos jóvenes haciendo cola en la caseta de al lado: "Será uno que ha escrito un libro sobre microbiota o de autoayuda", comenta.

"Es peor", le responde 'Aznarito', que le explica que es David Uclés, "ese niñato". "¡Quítate la boina, que no tienes edad!", le grita el 'expresidente', mientras 'Felipón' le acusa de "apropiación cultural de los rumanos" por tener un acordeón.

Ante la falta de visitas, 'Felipón' se vende como "expresidentes auténticos de la democracia verdadera, no de la mierda de ahora con el perro sanxe". 'Aznarito' carga contra los jóvenes que prefieren el ebook y afirma que consiguió sus pectorales "levantando literatura": "Mira este bíceps, se llama Episodios nacionales. Y este otro, que le tengo más cariño, lo llamo Ulises por James Joyce", comenta.

'Aznarito' se queja de que "ahora solo le dan visibilidad a las escritoras". "Yo no digo que las mujeres no puedan escribir, pero que escriban una cosita o un recado, una cosita suya en el Vogue", añade Felipón.

"¿Tú crees que una mujer podría haber escrito El Quijote? No, señor, porque se habría acordado perfectamente del lugar de La Mancha y ya nos hubiera jodido la primera página", explica 'Aznarito'.

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