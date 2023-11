El Gran Wyoming se refiere en su monólogo a la nueva canción de Los Beatles. Se llama 'Now and then' y es un tema que John Lennon dejó grabada en una cinta en 1979 y que podemos escuchar gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, expone que esta, además de traernos nuevas canciones o dibujitos para enviar al grupo de whatsapp de la familia, también "tiene sus riesgos".

El presentador de El Intermedio explica que 28 países acaban de firmar el primer acuerdo mundial para actuar de forma conjunta ante los peligros de la IA. EEUU, China y la Unión Europea, entre otros, se han unido antes de que esta produzca daños graves e incluso catastróficos para la humanidad, como ciberataques a gran escala, fraude masivo o armas biológicas.

"La IA es capaz de cosas horribles", declara, y destaca que está bien que los grandes países prevean sus peligros, pero lamenta que "EEUU, China y la UE no tengan un rato para ponerse de acuerdo y solucionar también los problemas que causa la inteligencia natural", en referencia al cambio climático, que "va a acabar con la vida humana", sostiene, o a los 58 conflictos armados que hay ahora mismo en el mundo y que el año pasado dejaron 240.000 muertos.

Así como lo que está ocurriendo ahora en Palestina. Por ello, cree que está bien adelantarse a los problemas del futuro, pero advierte que "tenemos urgencia en que lleguen ya a un pacto para solucionar los problemas del presente".