Fesser afirma que Groenlandia teme "ser el regalito del cumpleaños de Trump": "Parece que quiere hacer lo que hizo en Cuba con Guantánamo"

"Groenlandia le está pidiendo a la Virgen de los Remedios que no se acabe el conflicto de Irán porque el ogro va a volver a mirar hacia el Ártico", explica Guillermo Fesser en este vídeo sobre las amenazas de Donald Trump.

Donald Trump ha ampliado las sanciones a Cuba y, además, ha vuelto a poner su mirada sobre Groenlandia, reactivando la vía diplomática. Guillermo Fesser explica en este vídeo de El Intermedio todos los detalles: "Estábamos acostumbrados a este tipo de amenazas grandilocuentes, pero también muy huecas".

"Si hacemos caso, como dijimos la semana pasada, a las fuentes de la CIA, como vuelva a bombardear se queda sin armamento", señala el corresponsal de El Intermedio, que explica que "lleva disparados 1200 misiles, que tardan en reponerse un mínimo de 36 meses, que son un año y medio". Además, "se gasta cuatro millones en un misil para derribar un dron de Irán que solo les cuesta 35.000 dólares", explica Fesser que, además, destaca que "Irán puede fabricar 209 drones cada mes".

Por todo esto, Fesser afirma que "Groenlandia le está pidiendo a la Virgen de los Remedios que no se acabe el conflicto de Irán porque el ogro va a volver a mirar hacia el Ártico". "De hecho, las negociaciones que se han reanudado no van bien", explica el periodista, que destaca que "el último desastre" ha sido la visita de Jeff Landry, gobernador de Luisiana y amigo de Trump, que decidió llevar gorras MAGA para repartir entre los ciudadanos groenlandeses: "No las quiso prácticamente nadie, es más, la mayoría de los vecinos llevaban como contrapropuesta sus propias gorras que decían 'Make America Go Away'".

Además, Fesser señala que "la situación es muy tensa porque EEUU parece que lo que quiere es agrandar la base que tienen abandonada después de la Segunda Guerra Mundial y quedársela a perpetuidad, como hizo en Cuba con Guantánamo". Además, "exigen a Groenlandia que le dé la primera opción para la extracción de todos los minerales, del petróleo y del uranio, y la capacidad de vetar a China y a Rusia para que no lo hagan".

Por todo ello, Fesser indica que "las autoridades tienen mucho miedo de que ese plan de ampliar la base sea al final una disculpa para quedarse con todo, como hicieron en Hawái". Por último, Fesser señala que "la fecha que le quita el sueño a la gente de Groenlandia es el 14 de junio porque Trump está desviando muchos fondos que iban a la celebración del 4 de julio a esa fecha porque es el día que cumple años". "El temor de Groenlandia es que ellos sean, precisamente, el regalito", concluye Fesser.