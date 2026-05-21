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Wyoming, sobre la reticencia de la izquierda a defender a Zapatero: "Ha pasado de ser Bambi a la mofeta Pepe"

El presentador de El Intermedio ha mostrado cómo ha cambiado la opinión de los socios de Gobierno del PSOE antes y después de ver el autor que califica el expresidente socialista como el supuesto líder de una trama de tráfico de influencias.

El presentador de El Intermedio ha mostrado cómo ha cambiado la opinión de los socios de Gobierno del PSOE antes y después de ver el autor que califica el expresidente socialista como el supuesto líder de una trama de tráfico de influencias.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sigue ocupando titulares. "Los socialistas siguen encajando el golpe y mantienen un perfil bajo a la espera de que el expresidente declare", expone Sandra Sabatés.

"Por el momento, siguen mostrando su confianza en él", expone la presentadora, como, por ejemplo, hizo Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados o ha hecho este jueves Óscar López, que ha mostrado su apoyo y ha destacado su "comportamiento ejemplar". "Óscar López cree en Zapatero", comenta el Gran Wyoming, "es un hombre de fe, tanto que cree que va a ganar a Ayuso en unas elecciones".

En cuanto a los socios de Gobierno del PSOE, han mostrado más reticencias a la hora de defenderlo. El presentador de El Intermedio muestra una comparativa de sus reacciones antes y después de leer el auto, para mostrar ese cambio de parecer.

"Están cambiando todo el rato", destaca Wyoming, "donde dije 'lawfare' digo 'law... se me hace tarde que tengo peluquería'". "Cada vez Zapatero tiene menos amigos", afirma el presentador, "ha pasado de ser el adorable Bambi de la izquierda a ser la mofeta Pepe, que nadie se quiere acercar porque huele que apesta".

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