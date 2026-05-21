El 'romance' de Wyoming sobre Pedro Sánchez y Zapatero: "Resultó ser lobbista, que no es cazar de lobos, sino de buenos dineros"

Wyoming interpreta una nueva entrega de 'Las nuevas andanzas de Pedro el Bello' con un nuevo desafío para Pedro Sánchez: "Qué tristeza y desespero. La herida es más dolorosa, pues vino de Zapatero".

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra es la última 'desventura' de Pedro Sánchez, que Wyoming convierte en una más de 'Las nuevas andanzas de Pedro el Bello'.

"Anda Pedro el Bello triste, mohíno y desconsolado. Lleva la cabeza gacha y el corazón hecho un trapo", recita el 'juglar' de El Intermedio, que habla de las "tres cuchilladas" que sufrió Sánchez de Koldo, Cerdán y Ábalos, aunque esta es peor.

"Qué tristeza y desespero. La herida es más dolorosa, pues vino de Zapatero", comenta Wyoming, que lo define como "estimado socialista, honrado y con dos razones", que "resultó ser lobbista, que no es cazador de lobos, sino de buenos dineros, doblones, maravedíes y hasta algún bizum le han hecho".

Aunque explica que "la Justicia dirá si hay delito en este entuerto", señala que "de momento pinta feo". Mientras "las gentes progresistas no ocultan su gran pesar", Sánchez está "triste y furioso" y los socios de izquierda "tiemblan, pues ven que el barco se hunde y todo se va a la mierda".

Ante esta situación, indica Wyoming, a Pedro "se le ocurre algo al instante": "Si recular ya no puedo, yo voy a tirar p'alante. Apoyo a don Zapatero, yo confío en su honradez. Y si la cosa se tuerce, pues oye, qué se le va a hacer".

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