Sandra Sabatés desmiente el argumento del PP que culpa a Montero de los fallos en los cribados del cáncer de mama: "No es cierto"

Sandra Sabatés desmonta al PP tras intentar responsabilizar a María Jesús Montero de eliminar la obligación de informar a las pacientes durante su etapa como consejera andaluza de Sanidad, cuando en su protocolo eso "no aparece por ninguna parte".

La polémica por los errores en el cribado del cáncer de mama de 2.000 mujeres en Andalucía también llegaba hoy a la sesión de control al Gobierno, donde el PP ha intentado culpabilizar de estos retrasos a María Jesús Montero, que en su día fue consejera de Sanidad en Andalucía.

El Partido Popular acusa a la ministra de ser la responsable del protocolo que eliminaba la obligación de informar a los pacientes, un argumento previamente publicado por algunos medios de comunicación y que Sandra Sabatés desmiente en el vídeo sobre estas líneas.

La presentadora de El Intermedio explica que este argumento "no es cierto", ya que si bien Montero era consejera de Sanidad en 2011, cuando se aprobó el protocolo de detección precoz del cáncer de mama en el que se basa el aprobado en 2021, en él "no establece que no se informe a las pacientes con diagnóstico dudoso".

De hecho, el protocolo de 2011 indica que este tipo de valoraciones "deben ser informadas en un periodo de 30 días desde la sospecha diagnóstica". Además, en el anexo se establece que "la hoja de ruta del paciente se le entregará a él y/o su familia, explicándole el objeto de la misma".

De este modo, Sandra concluye que "la decisión de no informar a las pacientes no aparece por ninguna parte, ni en ese documento ni en el protocolo actual".

