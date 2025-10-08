Antonio González, del taxi a compartir escena con Tom Hardy: "Pensaba 'que alguien grabe esto que lo tengo que poner en un poster'"

Thais Villas conoce en este vídeo la historia de Antonio González, un taxista de Cádiz al que un encuentro fortuito con un productor de Hollywood le cambió la vida. Ahora actúa en 'Mobland', con Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren.

Thais Villas ha tenido la oportunidad de entrevistar a Antonio González, un taxista gaditano que un día subió en su taxi a un productor muy importante que le ofreció un papel en Hollywood. Ahora participa en una serie junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren.

Antonio recuerda en el vídeo sobre estas líneas que en su primer encuentro con Ronan Bennett, el creador de 'Mobland', este le dijo que era escritor. Poco a poco se convirtió en su chófer personal y se hicieron amigos, hasta que "a día de hoy es prácticamente mi familia".

Un día, Bennett le ofreció un papel en su última producción, algo que Antonio admite que "me hizo mucha ilusión". A pesar de que reconoce que su inglés "era pésimo", cuando lo hizo "todo salió muy bien", hasta el punto de que para él "fue como una iluminación".

Consciente de que solo le podrían ofrecer papeles en Inglaterra o Estados Unidos, se volvió "loco" con el inglés: "Lo aprendí solo", afirma Antonio, que explica que compaginó la escuela de interpretación con sesiones a tiempo completo de inglés en el taxi.

Su primera escena estaba dirigida nada más y nada menos que por Guy Ritchie y compartía planos con Tom Hardy. Antonio se lo había aprendido todo al dedillo, hasta que los dos le comentaron que habían decidido cambiar la escena por completo. Durante la conversación entre los tres, asegura que en su cabeza solo podía pensar "por favor, que alguien grabe esto, que lo tengo que poner en un poster".

Sin embargo, quien más le impresionó fue Helen Mirren, que "era una señora agradable, entrañable", hasta que se gritaba 'acción' y "se convertía en otra persona totalmente diferente": "Yo decía 'esa señora es un robot'", comenta.

Aunque ha conseguido incluso una silla y un camerino con su nombre, Antonio asegura que ha aprendido que en el trabajo de actor "absolutamente nada es seguro".

