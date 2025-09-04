Wyoming reacciona a la solicitud del juez Peinado de los correos de Begoña Gómez: "No es investigación es pesca de arrastre"

El juez Peinado ha solicitado a Moncloa todos los emails de la mujer de Pedro Sánchez desde 2018, momento en el que el socialista llego a la presidencia. "De aquí sale una imputación o un mero", ironiza Wyoming.

El Intermedio 'estrena' 'Más Vale Toga', "el magazín favorito de los opositores a juez, el programa en el que cada tarde repasamos la actualidad judicial, os damos recetas y el parte meteorológico, y analizamos los looks más atrevidos de la sala segunda del contencioso administrativo", explica Sandra Sabatés.

La primera noticia que tratan en el espacio es la petición que ha hecho el juez Peinado a la Moncloa: "Que le entregue a la UCO todos los correos de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez llegó al cargo en 2018". "Le recomendamos a la UCO que haga un curso de lectura rápida", comenta Sabatés. "Siete años de correos", añade el Gran Wyoming, "eso no se llama investigación, eso se llama pesca de arrastre". "De aquí sale una imputación o un mero y dos kilos de chicharillos", afirma, irónico.

Por otro lado, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid su procesamiento por fraude fiscal. "Es la última bala que le queda para evitar sentarse en el banquillo por el primero de los dos procedimientos abiertos contra él", indica Sandra.

"La Fiscalía pide para él una pena de tres años y nueve meses", añade. "Ayuso podría estar tres años y nueve meses sin ver a su churri", comenta Wyoming, "tampoco es para tanto, es, más o menos, lo que pasa en su casa cuando va a buscarle del dormitorio al salón".

La última noticia de la que se hace eco el magazín es la petición del Tribunal Supremo al Partido Socialista y al Congreso "que entreguen la información de todos los pagos y donaciones que el partido haya recibido o entregado a Santos Cerdán". El TS quiere investigar dónde fue a parar el medio millón de euros que el exsocialista recibió del Congreso pero que no figuran en sus cuentas. Wyoming aconseja a la UCO mirar debajo del colchón o dentro de algún armario. "O dentro de Koldo que tiene un tamaño similar", añade.