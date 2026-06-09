Wyoming reacciona al plantón de Trump a una periodista: "A partir de ahora solo aceptará entrevistas de quien le dé siempre la razón"

"A Donald Trump no le gustan nada las periodistas que hacen preguntas incómodas", comenta Wyoming en El Intermedio tras ver la bochornosa escena del presidente de Estados Unidos al marcharse en medio de una entrevista para la NBC.

Mientras Irán e Israel se cruzan bombardeos por primera vez desde el alto el fuego, Donald Trump exigía a los dos países detener el fuego de inmediato.

El enquistamiento del conflicto también empieza a preocupar al Pentágono, que ha elevado a crítico el nivel de amenaza de espionaje israelí, al considerar que el Mossad querría reunir información sobre la estrategia de Trump en la guerra. "Pensaba que Trump y Netanyahu eran bros, que estaban tan unidos como el Dúo dinámico y resulta que estaban más cerca de Amistades peligrosas", comenta Wyoming.

Trump, mientras tanto, ha protagonizado un nuevo incidente con la prensa, al plantar a una periodista de la NBC después de llamarla "corrupta" y "estúpida" cuando ésta le preguntaba por sus teorías de fraude electoral en las elecciones de 2020.

"A Donald Trump no le gustan nada las periodistas que hacen preguntas incómodas", apunta Wyoming, que imagina que a partir de ahora el presidente de Estados Unidos "solo aceptará entrevistas de quien le dé siempre la razón en todo, y esto solo nos deja una sola opción: ChatGPT".

A parte de esto, Trump también ha sido noticia por quedarse de nuevo dormido en público, a pesar de atacar por lo mismo a Joe Biden y usarlo para decir que estaba incapacitado para el puesto. Sin embargo, Wyoming considera que al resto del mundo "le interesa", porque "mientras está sobando no la está liando".

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