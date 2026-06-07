Trump abandona una entrevista tras tirar el micrófono al suelo e insultar a la periodista: "O eres corrupta o eres estúpida"

Los detalles El presidente de EEUU dijo que no tiene planes de parar a Netanyahu y a las preguntas incómodas de la profesional reaccionó levantándose de la silla y marchándose del lugar de forma abrupta.

Había algo en el ambiente que presagiaba una conversación tensa. El clima y un problema de sonido obligaron a detener la charla hasta dos veces. Pese a ello, Donald Trump pudo soltar en la entrevista, grabada el viernes y emitida este domingo, los mismos mensajes que lleva repitiendo desde hace meses.

"Destruimos la capacidad de Irán en cuestión de días. Ahora voy a acabar la guerra", aseguró el presidente estadounidense, quien también dijo que sabe dónde está el ayatolá, quien, según el republicano, sigue gravemente herido. Además, el inquilino de la Casa Blanca también expresó que este le parece más valiente y racional que el padre.

En lo referente al Líbano, Trump reconoció que no tiene planes de parar a Netanyahu. Tanto le incomodaron las preguntas a Trump que terminó insultando a la periodista, tirando el micro y marchándose del la entrevista de forma abrupta. "O eres corrupta o eres estúpida", le dijo.

Sin embargo, por mucho que se enfade cuando le cuestionan, Trump no está siendo capaz de acabar con la guerra que inició junto a Israel en Oriente Medio. Este domingo, Netanyahu ha bombardeado salvajemente Beirut, matando e hiriendo a varias personas.

Por su parte, Irán, para quien Líbano es una condición indispensable para llegar a un acuerdo, ha prometido responder a los ataques.

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