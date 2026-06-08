Fuego cruzado en Oriente Medio: Israel desoye a Trump y ataca a Irán, que responde con más misiles

El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro dispara para interceptar misiles lanzados desde Irán sobre el centro de Israel

El contexto El ataque se produce en medio del fuego cruzado entre Irán e Israel que comenzó en la noche de este domingo con el ataque iraní a territorio israelí en represalia por el bombardeo de Israel a Beirut horas antes.

El Ejército israelí informó que su fuerza aérea atacó el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán, en respuesta a un ataque iraní a territorio israelí. Este intercambio de ataques comenzó cuando Irán lanzó misiles en represalia por un bombardeo israelí en Beirut. Israel también reportó ataques en el oeste y centro de Irán, mientras que los hutíes de Yemen lanzaron un misil hacia Israel, el cual fue interceptado. Las alarmas antiaéreas sonaron en varias ciudades israelíes, pero no se registraron heridos. Donald Trump intentó disuadir a Netanyahu de contraatacar a Irán para no entorpecer un acuerdo con Teherán.

El Ejército israelí informó de que su fuerza aérea atacó este lunes el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán. "Hace poco, la Fuerza Aérea israelí atacó varios objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán. Más detalles próximamente", indicó el Ejército en un breve comunicado a las 8.00 hora local (5.00 GMT).

El ataque se produjo en medio del fuego cruzado entre Irán e Israel que comenzó en la noche de este domingo con el ataque iraní a territorio israelí en represalia por el bombardeo de Israel a Beirut horas antes.

Las autoridades de la provincia iraní de Juzestán confirmaron este lunes un ataque del Ejército israelí a su complejo petroquímico de Mahshahr, que causó "daños parciales", informaron medios oficiales de Irán.

"El régimen israelí ha atacado la compañía petroquímica Karun en Mahshahr, en la provincia de Juzestán. Según el encargado de seguridad de Juzestán, las instalaciones fueron alcanzadas por proyectiles, que causaron daños parciales a partes del complejo", indicó el medio iraní Press TV en su cuenta de la red social X.

Israel informó de ataques a zonas del oeste y centro de Irán, que a su vez lanzó una oleada de misiles en la noche del domingo y otra en la mañana del lunes contra territorio israelí, sin causar heridos. Paralelamente, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

El Ejército israelí identificó este lunes el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en una nueva oleada de ataques que fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes y en los que no se reportaron heridos.

Las alarmas antiaéreas sonaron en la mañana de este lunes en Jerusalén, Tel Aviv y la ciudad sureña de Bersheeba, en la que supone la segunda tanda de ataques iraníes desde este domingo noche, en represalia por el bombardeo israelí de los suburbios de Beirut.

Trump buscó —sin éxito— convencer a Netanyahu

El Ejército informó poco después a los israelíes de que podían salir de sus refugios y el servicio de emergencias Maguén David Adom (MDA) indicó que, tras acudir por un aviso a Cisjordania, donde medios israelíes reportaron caída de fragmentos cerca de Jericó, no se registraron heridos.

El Ejército israelí interceptó esta madrugada un misil lanzado desde Yemen hacia su territorio, después de que Israel avisara de que atacó "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, en respuesta al ataque con misiles de este domingo de la República Islámica contra Israel. Este último fue a su vez en represalia por la ofensiva israelí en Líbano.

Tras el primer ataque israelí contra Irán, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, indicó que el Ejército de su país estaba preparado "para continuar las operaciones en todos los frentes contra quienes amenazan al Estado de Israel".

El presidente estadounidense, Donald Trump, buscó este domingo aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán para impedir que entorpezca un acuerdo de Washington con Teherán para acabar con la guerra, tras la mayor jornada de tensión desde el cese del fuego de abril

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