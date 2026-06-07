El Pentágono eleva al máximo nivel la amenaza de espionaje israelí a funcionarios de Estados Unidos

Los detalles Según ha informado 'NBC News', esta decisión se debe a la preocupación entre los funcionarios estadounidenses de que el espionaje israelí haya aumentado con la intención de saber el estado de las negociaciones con Irán.

El Pentágono ha elevado el nivel de riesgo al máximo tras descubrir que Israel ha pinchado teléfonos de altos funcionarios estadounidenses, buscando información sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Según 'NBC News', esta decisión responde a la preocupación por el aumento del espionaje israelí. Entre los espiados está Steve Witkoff, negociador de Trump en Oriente Medio. Las tensiones entre Trump y Netanyahu han aumentado, reflejando desavenencias en su enfoque hacia la guerra. Aunque ambos países toleraban el espionaje mutuo, la situación ha llegado a un punto crítico, obligando a extremar precauciones en los encuentros bilaterales. A pesar de ello, el intercambio de inteligencia sigue activo.

Es su mayor aliado, pero no impide que Israel lo espíe. El Pentágono acaba de elevar el nivel de riesgo al máximo tras descubrir que teléfonos de altos funcionarios estadounidenses habían sido pinchados con la intención de saber el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Según ha informado 'NBC News', la decisión llega ante la preocupación de varios funcionarios estadounidenses del aumento en las últimas semanas de las actividades de espionaje de Israel contra varios de sus funcionarios.

Entre ellos está Steve Witkoff, el principal negociador de Donald Trump en Oriente Medio. "Nosotros no espiamos a Israel, pero ellos nos espían abiertamente. Están por todo el país robando secretos de defensa", ha afirmado un extrabajador de la CIA. La creciente inquietud en torno a las operaciones del Mossad llega en un momento especialmente crítico marcado por la escalada de tensiones derivada de la ofensiva contra Irán.

La relación entre Trump y Benjamin Netanyahu dista mucho de esa imagen de unidad que daban a principios de año, fracturada por sus diferentes enfoques frente a la guerra. Unas desavenencias que han salido a relucir en la tensa llamada filtrada entre ambos líderes en la que el presidente estadounidense llegó a llamar "loco" al dirigente israelí.

Un enfrentamiento en el que Trump también recriminó a Netanyahu sus desproporcionadas acciones de expansionismo en Líbano. Israel y Estados Unidos sabían desde hace tiempo, y toleraban, que se espiaban mutuamente, pero esta vez Netanyahu ha traspasado los límites: la alarma ha escalado a niveles máximos en un momento especialmente delicado entre estos históricos aliados.

Según funcionarios estadounidenses consultados por 'NBC', la consecuencia más práctica para el Pentágono es que los funcionarios estadounidenses extremarán las precauciones al viajar a Israel o reunirse con funcionarios israelíes. Eso sí, parece que ello no afectaría al intercambio diario de inteligencia de alto nivel entre ambos países, especialmente en lo relativo a la guerra con Irán.

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