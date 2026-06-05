Trump lo vuelve a hacer: se queda dormido delante de las cámaras durante un acto

El contexto El presidente de EEUU criticó a Biden precisamente por lo mismo, alegando que estaba incapacitado para el puesto, y ahora se ha visto retratado.

Durante un acto público, Donald Trump ha sido captado en varias ocasiones mostrando signos de somnolencia, como pestañeos sutiles y pausas contemplativas. A pesar de las evidencias, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha negado que Trump se quede dormido en las reuniones, asegurando que el presidente apenas duerme y suele llamarlo a altas horas de la madrugada. Esta situación resulta irónica, ya que Trump solía criticar a Joe Biden por su somnolencia, refiriéndose a él como "el dormilón". Ahora, parece que las acusaciones de somnolencia recaen sobre el propio Trump.

La siesta de rigor que no falte, tampoco para Donald Trump, aunque sea en mitad de un acto y delante de las cámaras. Ese pestañeo sutil y la boca que se reseca. Recostado en el sillón, intenta prestar atención, pero le es imposible. Pero no vayan a pensar que se queda dormido; solo está "parpadeando".

Sin embargo, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, aseguró este miércoles que nunca ha "estado en ninguna reunión en la que Trump se estuviera quedando dormido". Así, el secretario de Estado de Estados Unidos ha negado la mayor, incluso después de que la Cámara de Representantes le mostrara tres vídeos de su presidente durmiendo. "Nunca lo he visto dormirse. Al contrario, el tío no duerme, lo cual es un gran problema, porque me llama a las 2:00 horas", ha insistido Marco Rubio.

La realidad es que el inquilino de la Casa Blanca ha mostrado ese sopor, se pesar en los ojos y ese parpadeo más lento que acaba con "pausas contemplativas" durante varias reuniones y actos oficiales. En este sentido, cabe destacar que Trump reprochaba esa misma somnolencia a Biden, a quien se refería como "el dormilón" y "viejo". Tanto señalar pestañas ajenas, ahora las que pesan son las suyas.

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