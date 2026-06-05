Ahora

Tras criticar a Biden por ello

Trump lo vuelve a hacer: se queda dormido delante de las cámaras durante un acto

El contexto El presidente de EEUU criticó a Biden precisamente por lo mismo, alegando que estaba incapacitado para el puesto, y ahora se ha visto retratado.

Trump dormido durante un acto
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La siesta de rigor que no falte, tampoco para Donald Trump, aunque sea en mitad de un acto y delante de las cámaras. Ese pestañeo sutil y la boca que se reseca. Recostado en el sillón, intenta prestar atención, pero le es imposible. Pero no vayan a pensar que se queda dormido; solo está "parpadeando".

Sin embargo, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, aseguró este miércoles que nunca ha "estado en ninguna reunión en la que Trump se estuviera quedando dormido". Así, el secretario de Estado de Estados Unidos ha negado la mayor, incluso después de que la Cámara de Representantes le mostrara tres vídeos de su presidente durmiendo. "Nunca lo he visto dormirse. Al contrario, el tío no duerme, lo cual es un gran problema, porque me llama a las 2:00 horas", ha insistido Marco Rubio.

La realidad es que el inquilino de la Casa Blanca ha mostrado ese sopor, se pesar en los ojos y ese parpadeo más lento que acaba con "pausas contemplativas" durante varias reuniones y actos oficiales. En este sentido, cabe destacar que Trump reprochaba esa misma somnolencia a Biden, a quien se refería como "el dormilón" y "viejo". Tanto señalar pestañas ajenas, ahora las que pesan son las suyas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska descarta cesar a la directora de la Guardia Civil: "Mercedes González me dijo que no había ningún encuentro con Leire relacionado con la trama"
  2. El Supremo deniega la libertad a Koldo García alegando que la primera sentencia sobre el caso mascarillas será "inmediata"
  3. Los profesores catalanes retoman las manifestaciones y cortan la Ronda Litoral de Barcelona tras su 'no' al preacuerdo con la Generalitat
  4. España se blinda ante la llegada del papa León XIV: "Trabajamos siempre con el riesgo de atentado, pero no se han detectado movimientos"
  5. Hizbulá e Israel ignoran de nuevo el alto el fuego mediado por EEUU y vuelven a intercambiar ataques
  6. Asesinan a puñaladas en su casa a James Handy, actor de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick'