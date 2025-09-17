Wyoming, al PSOE: "Estar en el lado bueno de la historia es como el gimnasio, hay que currárselo"

"Está muy bien decir que vamos a dejar la compraventa de armas a Israel, pero a la hora de la verdad hay que hacer un montón de cosas", afirma El Gran Wyoming al PSOE.

La situación en Gaza tensa la relación entre los socios de Gobierno ya que desde Sumar han acusado a los socialistas de faltar a su palabra cuando Sánchez anunció de carácter de urgencia un decreto de embargo de armas a Israel que se comprometió a llevar al siguiente Consejo de Ministros.

Sin embargo, se han celebrado dos reuniones sin que el decreto se haya acordado. Como protesta, los socios minoritarios amenazan con no acudir a la sesión de la próxima semana.

Por su parte, Pilar Alegría ha defendido al PSOE afirmando que "las cosas hay que hacerlas bien": "La voluntad es traerlo lo antes posible, es decir, la semana que viene". Tras escucharla, El Gran Wyoming reflexiona en el plató de El Intermedio: "Está muy bien decir que vamos a dejar la compraventa de armas a Israel, pero a la hora de la verdad hay que hacer un montón de cosas".

"Señores del Gobierno, lo de estar del lado correcto de la historia, es como el gimnasio, apuntarse se puede apuntar cualquiera, pero luego hay que currárselo, si no su imagen no va a mejorar nada", afirma el presentador de El Intermedio.