Wyoming, sobre la desclasificación de documentos del golpe: "Primero tuvimos los papeles de Epstein y ahora el post-it del 23F"

Pedro Sánchez ha anunciado que se van a desclasificar algo más de 100 documentos del golpe de Estado del 23F. Los mismos se podrán consultar en la página web de La Moncloa a partir de este miércoles.

Este lunes se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado y el Gobierno ha anunciado que este martes se van a desclasificar los documentos de dicho suceso. "La noticia", como expone Sandra Sabatés, "ha sido anunciada por Pedro Sánchez a primera hora de la mañana con un mensaje en las redes sociales".

"Madre mía... ¡qué nervios!", afirma el Gran Wyoming. "¿Qué esconderán esos documentos?", se pregunta el presentador, "¿Cambiará el país tal y cómo lo conocemos? ¿Caerá el régimen del 78?". "Y, la gran duda", añade: "Si había un elefante blanco, ¿por qué tardó tanto Juan Carlos en salir a cargárselo? El Congreso le pillaba bastante más cerca que Botsuana".

Sabatés indica que la desclasificación será aprobada el martes en el Consejo de Ministros y los documentos podrán consultarse en la página web de La Moncloa desde el miércoles. "Pero, antes, se ha generado una enorme expectativa anticipando las informaciones que podrían revelarse", indica.

La presentadora adelanta que solo se van a desclasificar algo más de 100 documentos. "¿Solo?", pregunta, decepcionado, Wyoming. "Primero tuvimos los papeles de Epstein y ahora el post-it del 23F", añade. El presentador señala que lo que importa es la calidad y no la cantidad. "Vamos a estar todos leyendo esos documentos, buscando palabras clave", concluye.

