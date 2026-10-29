Wyoming pide "que los responsables políticos asuman sus responsabilidades" tras el accidente de Toledo: "Viajar en tren no debería ser una lotería"

"Hace falta transparencia, necesitamos respuestas y asunción de responsabilidades", sostiene El Gran Wyoming, asegurando que "apuntar a un error humano, lejos de calmar los ánimos, causa aun más intranquilidad" a los usuarios del AVE.

España enfrenta una nueva tragedia ferroviaria tras el accidente en Urda, Toledo, donde el choque de dos trenes de Alta Velocidad dejó al menos 69 muertos y más de un centenar de heridos. Este incidente ocurre en un año marcado por otro accidente en Adamuz, el primero en la historia del AVE tras 34 años de servicio. El Gran Wyoming critica que en solo nueve meses, el mito de la Alta Velocidad se ha desmoronado. El Gobierno atribuye el accidente a un error humano, lo que genera más intranquilidad. El presidente Pedro Sánchez considera inaceptable sufrir dos tragedias de tal magnitud en un año. Wyoming enfatiza la necesidad de transparencia y responsabilidad en el sistema ferroviario.

España ha vuelto a vivir una gran tragedia ferroviaria con el accidente acontecido este miércoles en Urda (Toledo), donde el choque de dos trenes de Alta Velocidad han causado al menos 69 muertes y han dejado más de un centenar de heridos.

Una tragedia que llega en un año que comenzó con la tragedia de Adamuz, en enero, que suponía el primer accidente de la historia del AVE tras 34 años de servicio. Ante estas dos desgracias, El Gran Wyoming señala que "en nueve meses, el mito de la Alta Velocidad se ha hecho añicos".

"El Gobierno apunta a un error humano, y esa explicación, lejos de calmar los ánimos, causa aun más intranquilidad", añade Wyoming, que hace énfasis en que "hablamos de controlar máquinas de cientos de toneladas que viajan a 300 kilómetros por hora" en las que no hay margen de error.

Ante esta desgracia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que "no es asumible" que España sufra dos tragedias de esta magnitud el mismo año. "Efectivamente, señor presidente, los ciudadanos no pueden asumir ese grado de inseguridad", responde el presentador de El Intermedio.

"Viajar en tren no debería ser una lotería en la que no sabes si te va a tocar un retraso, una cancelación, un susto o algo muchísimo peor", defiende Wyoming, que sostiene que "es inevitable sospechar de un sistema que lleva demasiado tiempo dando problema". "Antes o después, los responsables políticos deberían asumir responsabilidades", añade.

"Hace falta transparencia, necesitamos respuestas y asunción de responsabilidades", concluye El Gran Wyoming en su primer monólogo tras la tragedia de Urda.

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