" Israel lleva 75 años cometiendo crímenes genocidas en Gaza", señala El Gran Wyoming, aunque aclara que son palabras de la delegación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, donde se ha celebrado la primera vista después de que Sudáfrica demandase a Israel por sus acciones en Gaza.

Los abogados tratan de demostrar lo que definen como "un patrón de conducta genocida contra Gaza", explica, donde ya son 23.000 las personas muertas. Sudáfrica es el país que sufrió y luchó contra el apartheid, así que afirma que "si un Sudafricano te dice que estás teniendo un patrón de conducta genocida, es como si un inglés te dice que estás bebiendo demasiada cerveza".

El presentador de El Intermedio califica esta iniciativa sudafricana como "un primer paso", pero uno "importante" y expone que 250 juristas españoles ya le han pedido a nuestro Gobierno que se adhiera a la demanda contra Israel, pero supone que es "más fácil que un inglés pida una cerveza sin alcohol a que España o cualquier otro país occidental se sume".

Este apunta que, por ahora, ninguna medida de presión está teniendo mucho éxito, ya que "ni siquiera se va a expulsar a Israel de Eurovisión", dice, como ha pedido la representante de Francia o Finlandia. Algo que sí se hizo con Rusia por la guerra en Ucrania.

"Esto es un doble rasero", sostiene, y añade: "Se echó a Rusia por invadir un país, pero no a Israel por invadir otro e intentar aniquilarlo. Eurovisión no debería aceptar a un participante que cometa crímenes de guerra". Wyoming asegura que la iniciativa de Sudáfrica acudiendo a La Haya marca el camino a seguir porque "a los gazatíes no les queda mucho tiempo y como la ofensiva siga, en breve lo que no quedará será Gaza", sentencia.