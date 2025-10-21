La Audiencia de Valencia avala la decisión de la jueza de la DANA de no imputar al presidente de la CHJ

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a su llegada a los juzgados de Catarroja

El contexto La jueza de la DANA había rechazado imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tachando el informe de la Guardia Civil de "erróneo".

La Audiencia Provincial de Valencia ha avalado la decisión de la jueza de la DANA de no imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

El Tribunal ha desestimado, en un auto al que ha tenido acceso laSexta, el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias investigado, contra la decisión de la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja que instruye las diligencias de denegar su petición de que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, la jefa de servicio de coordinación del 112 y una técnica de comunicación de Emergencias declararan como investigados y no como testigos.

En un segundo auto, ha rechazado el recurso de apelación de una acusación particular contra la negativa de la instructora a solicitar informes al Departamento de Seguridad Nacional.

El recurso lo planteó el excoordinador de Emergencias Álvaro Argüeso, investigado en la causa. La Audiencia ha recordado que un investigado no puede pedir la imputación de un testigo, puesto que la ley otorga esa facultad a las acusaciones.

"Tal y como informa el Ministerio Fiscal, si el recurrente tiene la condición de investigado no puede eficazmente determinar que esas personas tengan dicha condición (investigadas). Tampoco tendría legitimación para solicitar la responsabilidad subsidiaria de terceras personas", han señalado.

La jueza que investiga la gestión de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, decidió rechazar imputar a Miguel Polo en un auto en el que se tachó de "erróneo" e "incompleto" el informe de la Guardia Civil que advertía de la ausencia de avisos por parte de este organismo.

