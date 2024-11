Wyoming, tras oír la versión de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón: "Hasta ella sabía que era un marrón"

Hace unos días, la periodista Maribel Vilaplana daba, a través de una fuente autorizada, su versión sobre la comida que mantuvo con Carlos Mazón el día de la DANA en Valencia donde le habría ofrecido la dirección de À Punt.

Según explica Sandra Sabatés en el vídeo sobre estas líneas, la periodista confirma que la reunión con el presidente de la Generalitat duró 3 horas y que transcurrió en un reservado del restaurante 'El Ventorro'. Allí, asegura Vilaplana, Mazón "en ningún momento transmitió la sensación de que estaba pasando algo".

Además, la periodista comenta que pidió al president que no comentara nada de la reunión cono la frase "por favor, no me metas en esto". "Hasta la propia Vilaplana sabía que esta comida era un marrón", señala Wyoming, que ironiza con que "solo hubiera sido peor si cuando trajeron la cuenta, Mazón se hubiera escaqueado diciendo 'paga tú, que yo tengo 700 llamacuelga del CECOPI".