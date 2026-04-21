Wyoming, tajante con el juez de la Kitchen: "En Génova deberían haberle puesto una estatua"

El Gran Wyoming cree que las declaraciones de Bárcenas en el juicio de Kitchen confirman lo que muchos sospechaban: "El juez García Castellón, en una instrucción muy deficiente, dejó fuera a personas claves en esta trama, como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal".

Continúa el juicio de la Kitchen. En su declaración de ayer, Luis Bárcenas, además de denunciar que tanto él como su mujer fueron espiados, confirmó que el operativo montado por la Kitchen logró robarle la información sensible que guardaba contra la cúpula del partido." Según el extesorero, lo consiguieron gracias a que la trama reclutó a su chófer, que conocía el lugar donde escondía las pruebas y las contraseñas", señala Sandra Sabatés en El Intermedio.

El programa de laSexta se hace eco de las palabras de Bárcenas acerca del conductor, Sergio Ríos: "Conocía la clave de acceso al estudio de mi mujer. [...] Cuando salgo del periodo de prisión preventiva, voy al lugar en el que tenía esa documentación y donde estaba el pendrive, y la mayor parte de la documentación no está allí ya. Y el pendrive no aparece".

"Su chófer le vendió por 48.000 euros de los fondos reservados y un puesto en la Policía", comenta El Gran Wyoming. "Se gastaban lo que hiciera falta para proteger al Partido Popular, no les dolía gastarse el dinero... sobre todo porque no era suyo, era de los españoles", añade el presentador.

Precisamente, sobre el papel del conductor en toda esta trama, salío a la luz también durante el día de ayer un audio del año 2015, enmarcado en el caso Villarejo, en el que el propio excomisario confirma que Ríos estaba a sus órdenes.

Antes de acabar su declaración, Luis Bárcenas quiso aclarar que la peración Kitchen no surgió en el Ministerio de Fernández Díaz y hacía una acusación directa a su antiguo partido. Según el extesorero, interpreta Wyoming, "los tentáculos de la Kitchen llegaban hasta la sexta planta de Génova 13".

El presentador cree que esto confirma lo que muchos ya sospechaban: "El juez García Castellón, en una instrucción muy deficiente, dejó fuera a personas que jugaban un papel clave en esta trama, como Mariano Rajoy o la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que, recordemos, acabó siendo desimputada en el último momento".

Su conclusión es que en Génova deberían de haberle puesto una estatua al juez: "Por muchas cagaditas que le dejaran las palomas, nunca habría tantas como las que cometió él en la investigación".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.