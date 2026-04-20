La mujer de Bárcenas reconoce la existencia de una grabación a Rajoy y relata el cambio del chófer de la familia cuando su marido entró en prisión

La mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, a su entrada al juicio de la Kitchen para testificar este lunes.

¿Qué ha dicho? Con el extesorero del PP ya en la cárcel, su mujer empezó a notar a su chófer, Sergio Ríos, inusualmente nervioso. "Cada día le veo un carácter más complicado. Incluso desafiante", ha relatado durante el interrogatorio en la Audiencia Nacional.

Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha testificado en el juicio por la operación Kitchen, revelando su experiencia personal durante esos años turbulentos. Iglesias describió cómo su chófer, Sergio Ríos, cambió drásticamente su comportamiento, volviéndose nervioso y desafiante, y mostró un interés excesivo en sus actividades. Ríos, quien tenía acceso a su estudio, fue implicado en el robo de documentos de su marido. Además, Iglesias relató un intento de secuestro en su hogar por un hombre vestido de cura. También confirmó que su esposo le mencionó grabaciones de Rajoy y Arenas, pero nunca las escuchó ni mostró interés en ellas. Durante su declaración, recordó con angustia las visitas a Soto del Real y el trato que Bárcenas recibía allí.

Tras unas cinco horas de interrogatorio (cuatro la mañana de este lunes y una por la tarde) a Luis Bárcenas en el juicio por la operación Kitchen, ha sido el turno de su mujer, Rosalía Iglesias, quien también vivió en primera persona la Operación Kitchen. Su chófer era uno de los 'contratados' por la trama, alguien de total confianza para ella que, de repente, cambió "su comportamiento" de forma radical. Asimismo, Iglesias ha reconocido la existencia de grabaciones de Rajoy y Arenas, aunque ha señalado que no las escuchó.

Con el extesorero del PP ya en la cárcel, su mujer empezó a notar a su chófer, Sergio Ríos, inusualmente nervioso. "Cada día le veo un carácter más complicado. Incluso desafiante", ha relatado durante el interrogatorio en la Audiencia Nacional. Así, ha plasmado que se mostraba interesado por todo lo que hacía o dejaba de hacer: "Querer acompañarme absolutamente con todo el mundo que yo me viese".

Ríos había sido para ellos un hombre de absoluta confianza. Porque, según ha declarado Iglesias, tenía hasta las llaves de su estudio. "Sergio las tenía cada vez que yo necesitaba que fuese", ha afirmado sobre las llaves del local donde guardaba toda la documentación de su marido que alguien le robó. "Jamás conté las cajas que eran. Nunca. Esto es lo que han traído, mi marido ha dado la orden para que lo traigan, pues fenomenal"

No fueron años fáciles para la mujer del extesorero que, según ha asegurado, "vivía absolutamente aterrorizada". Y es que Iglesias vivió hasta un intento de secuestro cuando un hombre, vestido de cura, entró en su casa y la maniató junto a su hijo para pedirle información con la que poder tumbar al Gobierno. "Cuando entra el mercenario en mi casa, mi pregunta es decirle que quién le ha mandado", ha contado.

13 años después, Rosalía se sigue sofocando recordando aquellas experiencias. "Es que me está dando ya un...", ha expresado mientras se abanicaba. Así ha destacado las visitas a Soto del Real y el trato discriminatorio que dice que recibía su marido. "Cada vez que salíamos de ahí a él le hacían un cacheo integral", ha dicho.

Iglesias ha confirmado a su vez que su marido le dijo que tenía grabaciones de Mariano Rajoy y Javier Arenas, pero jamás se interesó por ellas. Ha afirmado que nunca las escuchó porque, según ha dicho, "tampoco soy una persona de preguntar muchos". "Mi marido, del tema de las grabaciones, procuraba decirme lo mínimo posible", ha afirmado.

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