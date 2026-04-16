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Juicio a Kitchen

Agentes de Información admiten que "buscaron dinero" y "el rastro de posibles testaferros" que tuviesen relación con la mujer de Luis Bárcenas

Los detalles Uno de los agentes que ha declarado como testigo ha explicado que realizó volcados de los dispositivos de Bárcenas en una cafetería Vips de Madrid, donde pidió una mesa apartada con un enchufe para poder trabajar con los portátiles del extesorero del PP.

Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, en una imagen de archivoRosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, en una imagen de archivoAgencia EFE

Nueva jornada en el juicio contra la trama Kitchen. Este jueves hemos escuchado a diez agentes que participaron en vigilancias a Luis Bárcenas y a su entorno más cercano, como a su mujer, Rosalía Iglesias.

El primero en tomar la palabra ha sido un agente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional cuyo jefe era el ex comisario jefe del organismo Enrique García Castaño. Según este agente la norma era seguir a Rosalía Iglesias en busca de testaferros y buscar donde podía estar el dinero que no se encontraba y que podía ocultar el extesorero del PP mientras Bárcenas estaba en prisión. Según el agente, había que seguir el rastro de posibles testaferros que pudieran saber qué había pasado con el dinero, ratificando así que la trama Kitchen buscaba el dinero de Bárcenas, del mismo modo que ha confirmado haber puesto motes a sus "objetivos", como el mote de 'Gitano' a Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero del PP.

El agente recuerda recuerda haber llevado a cabo vigilancias en despachos de abogados, pero ha afirmado desconocer por qué tenía interés. Además, reconoce informes y fotografías de Rosalía Iglesias, aunque no ha reconocido a Willy Bárcenas. Tal fue esta investigación que llegaron a identificar a una "supuesta hija" de Bárcenas, haciendo fotos a todos los que entraban y salían en el punto de vigilancia, mientras un grupo decidía qué tenía relevancia y qué no. "La vigilancia fue detectada y se decidió por la superioridad dejar de hacer el servicio", ha añadido.

Los informes se los daban a sus jefes: los comisarios Mariano Hervás y Enrique García Castaño. El agente ha declarado no tener constancia de que esos informes se los dieran a la unidad investigadora (de la UDEF en el caso de la caja B del PP). "Entiendo que mis jefes no tenían relación con la unidad investigadora. Nosotros solo hacíamos actas a demanda, nunca de motu proprio", ha afirmado.

La segunda persona en declarar ha sido un agente de la Comisaría General de Información en el área de seguimientos que participó en tareas de apoyo técnico para seguimientos y vigilancias a Rosalía Iglesias. "Dábamos la información que teníamos sobre su actividad, no nos dijeron qué unidad solicitaba nuestro apoyo", ha explicado. Entre los compañeros se habló que era para la Comisaría General de Policía Judicial, generando "un informe de vigilancias" que "se elevaban al jefe de servicio". "No me consta que el chófer nos prestara información ni que Asuntos Internos estuviera en este operativo", ha añadido.

El volcado de dispositivos, en una cafetería

El tercer testigo ha sido un agente de la unidad de apoyo de la Comisaría General de Información, cuyo objetvio era "buscar dinero", así como a las personas "con las que se relacionaba esta mujer", aludiendo a Rosalía Iglesias. Este testigo ha negado que les especificasen qué unidad investigadora reclamaba su servicio, detallando que era para la Comisaría General de Policía Judicial y que todos sus avances los reportaban a sus jefes.

A este testigo le ha seguido un agente de la UCAO de la Comisaría General de Información, cuyo jefe, José Francisco González, le trasladó que tenían que vigilar a un objetivo y contar con quién se reunía. Este testigo ha corroborado que al exchófer de Bárcenas le llamaban 'Gitano', pero no le consta si estaba geolocalizado. El sexto testigo, también agente del área de seguimientos de la UCAO, ha confirmado el mote de 'Gitano' y ha vuelto a confirmar que les dijeron que tenían que "buscar dinero o personas que pudieran conducir a ese dinero", en relación a Luis Bárcenas y a su entorno.

Uno de los testimonios más llamativos lo ha dado un agente que ha explicado que fue a la cafetería Vips de la calle Velázquez de Madrid a volcar los dispositivos de Bárcenas. Este agente ha contado que recibió una llamada de uno de sus jefes, Emiliano Burdiel, pidiéndole hacer un volcado. Fue entonces cuando entró en esa cafetería y solicitó sentarse en una mesa apartada con un enchufe porque tenían que trabajar con los portátiles. "Teníamos que clonar los dispositivos. Me hacen entrega de los dispositivos y hacemos el volcado. Tardamos una hora o una hora y cuarto", ha detallado.

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