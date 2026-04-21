Wyoming, sorprendido al saber que 'M.R.' es Mariano Rajoy: "¡Todos estos años he pensado que era Meg Ryan!"

Luis Bárcenas, extesorero del PP, ha asegurado en el juicio del caso Kitchen que la misteriosa persona que se escondía tras las iniciales 'M.R.' era, ni más ni menos, que Mariano Rajoy. En El Intermedio, Wyoming está alucinando.

Continúa el juicio de la Kitchen. En la sesión de ayer, Bárcenas relató que le pidió a un preso de Soto del Real que borrase grabaciones y documentos que implicaban a Mariano Rajoy. "Recordemos que ya en la fase de instrucción, Bárcenas reconoció haber llegado a un pacto con el PP para evitar que su mujer entrara en la cárcel", apunta Sandra Sabatés en El Intermedio.

El programa de laSexta recupera un fragmento de la declaración del extesorero del Partido Popular en el que relata que le encargó al recluso que borrara de la nube todo lo relacionado con 'M.R.', y confirma, por primera vez, que es el expresidente del Gobierno quien se oculta tras estas iniciales.

"¡Un momento!", pide El Gran Wyoming en plató. El presentador asegura estar "confuso": "¡¿O sea que 'M.R.' era Mariano Rajoy?! Coño, esto si que es un titular. Menudo sorpresón. ¡Todos estos años he pensado que era Meg Ryan!".

"Bueno, aunque no iba tan desencaminado, Bárcenas podía protagonizar el remake de 'Tienes un e-mail'. Se llamaría 'Tienes un SMS de Mariano'. Spoiler: al final Luis no es tan fuerte y lo casca todo", añade Wyoming.