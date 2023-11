La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal reconoce que habló hasta en seis ocasiones con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Según ha declarado martes ante el juez Manuel García-Castellón, en esas conversaciones abordaron asuntos del partido, pero sostiene que no hablaron sobre Luis Bárcenas ni del caso Gürtel.

Así lo han trasladado a laSexta fuentes jurídicas presentes en su comparecencia de este martes ante la Audiencia Nacional para declarar como testigo. Una declaración que ha durado unos 30 minutos y en la que la que fuera 'número dos' del PP se ha pronunciado en la misma línea que en la llamada 'operación Kitchen'.

Cospedal también ha admitido que mantuvo conversaciones con Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, pero ha dicho no recordar de qué hablaron. También ha reconocido se reunió con el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, pero, según su relato, solo para hablar de las listas del partido.

Aunque ha dicho que han pasado muchos años y no lo recuerda bien, Cospedal también ha apuntado que, de los abogados del PP, solo se reunió con Javier Iglesias tres o cuatro veces porque era el abogado del extesorero Álvaro Lapuerta.

Por otra parte, sobre el supuesto encargo a un abogado del Estado para que consiguiera información sobre el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, Cospedal ha dicho que "no le conoce": "Hay 400 y no les conozco a todos", ha esgrimido al respecto. Sí ha dicho que habló con Gómez de Liaño por una demanda de protección al honor, pero que no recuerda haber hablado con él ni que le diera notas sobre Bárcenas.

La declaración de Cospedal de este martes, de acuerdo con Efe, se enmarca en una pieza separada del 'caso Villarejo' que gira en torno a las supuestas presiones a Bárcenas o su abogado de "terceras personas vinculadas" al PP para que "no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales" para el partido sobre la trama Gürtel.