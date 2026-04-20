Por qué Rajoy no está imputado en la Kitchen pese a todo lo que le señala: del 'M. Rajoy' al desquite de Bárcenas contra su exjefe

¿Por qué es importante? Tras desvelar que grabó a Rajoy recibiendo dinero de la caja B del PP en su despacho, el otro gran disparo de Bárcenas contra el expresidente del Gobierno no es nuevo, pero es relevante escuchárselo: ha confirmado que M.R. es Mariano Rajoy.

Luis Bárcenas ha confirmado que "M.R." en los 'Papeles de Bárcenas' es Mariano Rajoy, revelando además que grabó al expresidente recibiendo dinero de la caja B del PP y destruyendo documentación. Durante el juicio, Bárcenas mencionó una nota donde pedía destruir audios comprometedores de Rajoy. Aunque Rajoy ha negado sentirse identificado con estas acusaciones, Bárcenas ha acusado a la cúpula del PP de iniciar la operación Kitchen, vinculándola a incidentes personales como el intento de envenenamiento en prisión. También denunció que le ofrecieron 500.000 euros para alterar los papeles de la contabilidad B, oferta que rechazó.

Tras desvelar que grabó a Mariano Rajoy recibiendo dinero de la caja B del PP en su despacho y destruyendo documentación, el otro gran disparo de Luis Bárcenas contra el expresidente del Gobierno no es nuevo, pero es relevante escuchárselo: el extesorero del PP ha confirmado que M.R. es Mariano Rajoy.

Bárcenas ha despejado este lunes la gran incógnita, que "M.R. era Mariano Rajoy". Lo ha hecho cuando se ha mostrado en el juicio una nota donde pedía a su compañero un favor: "Álex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada, ese es mi compromiso".

Lo cierto es que Rajoy nunca se ha sentido identificado con todo lo que se atribuía a ese tal M. Rajoy que aparecía en los 'Papeles de Bárcenas'. "No se de por aludido, que se vive más feliz", decía en 2021. Más feliz y, según él, más tranquilo. "En absoluto (...) no me genera ni el más mínimo problema", aseguraba el expresidente del Gobierno sobre si no se sentía señalado.

Rajoy ha llegado a no sentirse identificado, incluso, con su nombre completo. Cuando le preguntaban si es Mariano Rajoy, él contestaba: "No, eso hay que preguntárselo al autor de los papeles". Y lo mismo con cualquier sobrenombre que le hayan señalado en la Kitchen. "Que me digan 'El Asturiano' y 'El Barbas' me da igual, como si dice 'El Chino'", dijo en 2021.

De esta forma, Rajoy siempre ha sostenido que todo lo que aparecía alrededor de su nombre "no es cierto, salvo alguna cosa". Y aunque este lunes haya salido su nombre en el juicio, por ahora solo estamos pendientes de que declare como testigo en los próximos días.

El problema no era identificar las siglas

A pesar de esto, todo el mundo sabe que M. R. es Mariano Rajoy. El problema para el juez no era identificar esas siglas con el expresidente del PP, sino demostrar que esos apuntes estuvieron desde el principio en los famosos 'Papeles de Bárcenas', y que no lo añadió después.

Y es que hay que distinguir dos causas distintas, la de la caja B del PP que instruyó el juez Pablo Ruz y después el juez José de la Mata, en la que en ningún momento se llegó a considerar acreditado que esas anotaciones en los 'Papeles de Bárcenas', el famoso M. Rajoy, correspondieran con pagos que se efectuaron al expresidente del Gobierno. También existía la sospecha de que el extesorero los hubiera añadido una vez que ya estaba investigado en la causa judicial.

Otra operación completamente distinta es la de la Kitchen, que instruyó el juez Manuel García Castellón, y nunca, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación popular del PSOE pidieron la imputación de Mariano Rajoy. Se quedó el listón en María Dolores de Cospedal, pero tanto el juez como la Sala de lo Penal rechazaron esa imputación, considerando que no había pagos de Cospedal a Villarejo y que esas reuniones se enmarcaban en su derecho de reunión.

Bárcenas ha asegurado también que la idea de crear la operación Kitchen surgió y se promovió desde la calle Génova. Concretamente, en la planta de los jefes del PP. Es la primera vez que lanza esta acusación tan grave desde sede judicial. "Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en ese momento. Y luego tiene yo creo que un traslado a la parte digamos relacionada, si eso se acredita, con el Ministerio del Interior", ha declarado.

Por qué Rajoy no está imputado en el caso Kitchen pese a todo lo que le señala: del M. Rajoy al desquite de Bárcenas contra su exjefe

Según las palabras de Bárcenas, la idea de la operación Kitchen comienza en la cúpula del PP, existían unos audios de Rajoy y Rajoy era M. R. Lo que se ha visto este lunes es el gran desquite de Luis Bárcenas contra su exjefe. Y es que Bárcenas tenía ganas de esta declaración, según han confirmado fuente de su entorno a laSexta, hay que tener en cuenta que es la primera vez que ha declarado como testigo, no como investigado y por lo tanto no ha estado este lunes sometido a ningún tipo de estrategia de defensa.

Es muy importante que ha señalado directamente a los responsables del partido, que son los que pusieron en marcha esa operación Kitchen y, además, lo ha querido relacionar con dos sucesos que afectaron especialmente a su familia: lo que considera que fue el intento de envenenamiento que sufrió él en la cárcel y el secuestro de su mujer y de su hijo Guillermo.

500.000 a cambio de colaborar

Y un último dardo contra el PP. El extesorero ha contado que un abogado relacionado con el PP le ofreció medio millón de euros por falsear los papeles sobre la contabilidad en B. El plan consistía en que añadiera apuntes nuevos para que la Justicia no supiera qué era cierto y qué no en 'Los papeles de Bárcenas'.

"Que modifique los papeles, que cambie los conceptos y las cantidades. En definitiva, con la misma letra y el mismo formato del documento para que una vez hecha esa modificación dar a la prensa esos papeles y crear la incertidumbre de cuál delos papeles son falsos o ciertos o si todos los papeles son una manipulación y no obedecen a nada real. Ese es el ofrecimiento que me hace el señor Iglesias y se ofrece a pagarme 500.000 euros", ha revelado Bárcenas. Según él, se negó a este chantaje. De igual manera, en un momento dado decidió cambiar de estrategia en el caso y empezar a a hablar.

¿Podría existir otra copia de los audios de Rajoy?

Sobre los audios que ha asegurado que grabó de Rajoy relacionados con la contabilidad B del PP, ¿podría existir alguna otra copia? Y, de ser así, ¿quién podría tener algo tan valioso en su poder? No es descartable que los pudiera tener, por ejemplo, el comisario Enrique García Castaño, ya que en este juicio contra la trama Kitchen está quedando absolutamente acreditado que fue él con sus agentes el que se introdujo en el taller de restauración que tenía Rosalía Iglesias.

Se llevó ese material, sacó de un curso de formación a un experto informático de la Policía y volcaron todo el contenido de esos dispositivos en un VIPS del barrio de Salamanca. Tampoco hay que descartar, porque suena bastante raro que Luis Bárcenas confiara en un experto en informática que conoció en la cárcel y que le hiciera ese encargo de borrar esos documentos, que el propio extesorero del PP pudiera haber guardado alguna copia.

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