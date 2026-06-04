Joan Baldoví defiende la huelga de profesores: "Durante tres años la educación valenciana ha estado absolutamente abandonada"

Joan Baldoví, maestro de profesión, defiende con Andrea Ropero la huelga de profesores en la Comunidad Valenciana y asegura que "hay un intento de PP y Vox de favorecer claramente a la educación privada y concertada".

En el marco de las protestas de los profesores de la educación valenciana, acampados en la céntrica plaza de la Virgen, Andrea Ropero entrevista a Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts.

Maestro de profesión, Baldoví asegura que "hay motivos sobrados" para esta huelga indefinida que ya dura un mes. "Durante estos tres años, la educación pública valenciana ha estado absolutamente abandonada y están reivindicando cosas elementales", como tener menos alumnos por aula.

"Yo recuerdo que tenía 16, 17 alumnos y cuando me fui a otra escuela tenía 25 de tres años. Estamos hablando de condiciones físicas en las clases, de que cuando haya una baja se supla enseguida, que son cosas elementales" afirma.

Baldoví denuncia que hay un intento de Partido Popular y Vox de favorecer claramente a la educación privada y concertada. Como ejemplo, señala que su partido ha denunciado en las Cortes once colegios del Opus Dei "que separan por sexos", lo que, recuerda, está "prohibido por la ley" y que "la consellera fue la que aprobó renovar esos conciertos".

El síndic de Compromís está convencido de que esta protesta pasará factura a Pérez-Llorca por su "torpeza, el intento de criminalizar esta protesta pacífica, la inoperancia y el no sentarse a negociar". "Yo creo que le va a pasar factura al Partido Popular. La gente cada día está más indignada con la inoperancia y con esta manera de actuar de este Gobierno", sentencia.

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