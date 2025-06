Wyoming, a Marcos de Quinto tras cargar contra la redistribución de la riqueza: "Por mucho que se redistribuya no va a ser pobre"

De "el jodido socialismo nos hace pobres como ratas" a "que no te impongan nada, salvo el capitalismo y la libertad", 'Show Me the Dani' analiza en este vídeo lo que ha aprendido de Marcos de Quinto y Esperanza Aguirre en un foro ultraliberal.

Javier Milei se convertía este fin de semana en la estrella de un foro económico ultraliberal patrocinado por una empresa de criptomonedas. Allí criticó duramente a Pedro Sánchez y al socialismo "de mierda".

El 'criptobro' oficial de El Intermedio, 'Show Me the Dani' analiza los detalles de este evento que "estaba lleno de máquinas y de cracks". Asegura que se pilló la entrada 'diamond' que costaba 7.500 euros, aunque él pagó 15.000: "Me compré dos para hacer manspreading", afirma.

La primera 'lección' que aprendió allí se la dio Marcos de Quinto: "El jodido socialismo nos hace pobres como ratas", comenta Dani, que muestra al ex número dos de Ciudadanos criticando la redistribución de la riqueza porque "seremos todos iguales, pero más pobres". "Por mucho que se redistribuya usted no va a ser pobre, como mucho va a pasar del Rioja gran reserva al kalimotxo", le responde Wyoming.

El foro económico también fue "inclusivo", según 'Show Me the Dani', pues allí estuvo también Esperanza Aguirre, de la que aprendió la 'lección 2': "Que no te impongan nada, salvo el capitalismo y la libertad". "Si tú quieres ser socialista, lo haces en tu casa y que no te veamos", comenta el 'criptobro'.

Wyoming, por su parte, recuerda a Aguirre que "nadie está imponiendo el socialismo" y que en una democracia "hay que respetar lo que sale de las urnas". "Es querer pasarse por el forro el resultado de la elecciones y ya te están llamando antidemócrata", ironiza Dani.