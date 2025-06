Milei clausura el Madrid Economic Forum cargando contra Pedro Sánchez: "¡Muerte al socialismo!

El presidente argentino, Javier Milei, se ha convertido este domingo en la estrella invitada del foro Madrid Economic Forum, un evento que la capital ha vendido como el más importante del mundo económico y que está patrocinado por una empresa de criptomonedas, y al que han acudido figuras de la política española como Alvise, Albert Rivera o la única mujer invitada, Esperanza Aguirre. También el pequeño Nicolás.

Bajo la etiqueta de liberales, todos ellos han acudido a escuchar al argentino, al de la motosierra, que no ha dudado en cargar contra el socialismo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado de "bandido local".

Milei ha irrumpido en el escenario jaleando a los asistentes y entre los acordes de la canción 'Yo soy el león' de La Renga que utilizó en campaña electoral. "¡Viva la libertad carajo. Muerte al socialismo!", ha espetado desde el atril, a lo que la multitud ha respondido coreando "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!".

El dirigente argentino ha celebrado estos insultos y ha retomado el aliento aprovechando que el público le "daba al bandido local" desde el mismo escenario en el que hace poco más de un año llamaba "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, durante un acto electoral de Vox. El incidente provocó la salida de la embajadora española de Buenos Aires y una escalada de tensión diplomática que duró cinco meses. "¡Te necesitamos aquí!", le han espetado desde el público. "Sepan que, contra los socialistas de mierda, yo siempre voy a estar de su lado", ha respondido.

Milei ha defendido durante una hora de discurso los logros económicos de su país como consecuencia de su política de recortes. "El ajuste tenía que ser hecho por el parásito, tenía que caer sobre el sector público", ha argumentado antes de comparar las cifras de diciembre 2024 con el mismo período de 2023: "No sólo no hubo caída del PBI sino que subió 6 por ciento". "Decían que yo no me iba a animar a abrir el cepo en un año electoral, la basura mediática y los corruptos de los periodistas expandían noticias inmundas. No odiamos suficiente a los periodistas", ha agregado.

"El Estado es un organización criminal"

Milei también se ha referido su plan para sacar los dólares escondidos. "Les permitimos a los argentinos de bien que puedan utilizar sus dólares no declarados para hacer sus transacciones. Los argentinos ahora somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", ha resaltado.

En su presentación de economía ha insistido en sus críticas al Estado. "El Estado es un organización criminal. Los impuestos son un robo. El año pasado no solo dejamos de estafar a los argentinos sino que bajamos los impuestos de los argentinos en 2 puntos del PBI. No se había hecho nunca en la historia argentina", ha asegurado.

Por otro lado, a laSexta no se le ha permitido acudir al evento solo por ser laSexta, pero no ha impedido coger algunos discursos en redes sociales, como el de la expresidenta madrileña, que ha hablado de "socialismo impuesto". Rivera, por su parte, a puesto a dieta a las instituciones "que nos invaden las libertades".

La entrada más barata al foro era de 100 euros, la más cara de 7.500 euros, todo para escuchar mensajes como que vivir en Andorra es lo mejor para pagar menos impuestos porque "el Estado genera más problemas de soluciones". Ponentes liberales, según dicen, pero que también romantizan el modelo Bukele en El Salvador.