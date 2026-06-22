Cristina Gallego 'desvela' qué significa el gesto de Lamine Yamal tras su gol contra Arabia Saudí: "Está invocando a Satanás"

La 'investigadora y antropóloga' señala que, tras una ardua investigación, ha descubierto, entre otras cosas, que el jugador "proviene de una logia oscura futbolística de Mesopotamia que ganó el Mundial al morir misteriosamente todos sus rivales".

'Cuarta Milonga' vuelve a El Intermedio, una sección que cuestiona la verdad que hay detrás de las noticias. El Gran Wyoming señala que este lunes van a intentar responder a una de las preguntas que todo el mundo se está haciendo: "¿Por qué lleva la camiseta de una nación católica y apostólica un musulmán como Lamine Yamal? ¿Es este jugador un siervo de la masonería saudí?".

"Hombre, a lo mejor es que es español y musulmán y por eso quiso celebrar su gol con ese gesto", responde Sandra Sabatés. La periodista indica que esa acción "no ha sentado demasiado bien a la ultraderecha". "No es un gesto, está invocando al mismísimo Satanás", afirma Cristina Gallego.

"Se conocieron en el reservado VIP de una discoteca de Ibiza. Satán buscaba delanteros para el Infierno Fútbol Club y fichó a Jamal por 666 millones", añade la 'investigadora y antropóloga', "datos contrastados". Y expone que, además, ha descubierto "que proviene de una logia oscura futbolística de Mesopotamia que ganó el Mundial al morir misteriosamente todos sus rivales".

Sandra expone que el gesto '3 0 4', en realidad, "hace referencia al código postal de su barrio de Mataró". "De hecho, se ha convertido en un símbolo de la defensa de la diversidad cultural ante los ataques de la extrema derecha", añade.

Gallego sigue analizando más noticias sobre fútbol, en este caso la celebración que ha llevado a cabo el portero del Sabadell tras ascender a segunda. Este animó a la afición de su equipo a insultar a Pedro Sánchez desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad.

"Es un héroe, yo soy del Terrassa, pero me voy a hacer del Sabadell", afirma el 'profesor' Dani Mateo. "¿Cuál es su delito? ¿Decir el nombre del presidente?", se pregunta Cristina. La 'investigadora' afirma que, según un estudio, en España ya no se puede decir nada, "ni ser machote, tradicional de inclinación romántica, normativa y empotrador de pelo en pecho".

Sabatés cuenta que Diego Fuoli ha publicado un comunicado disculpándose y asegurando que fue "una gracieta que se le fue de las manos". Su equipo, por otro lado, también ha emitido un comunicado condenando lo sucedido.

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