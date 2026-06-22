Andy Burnham, el previsible sucesor de Keir Starmer como 'premier' de Reino Unido

Burnham ha confirmado su candidatura para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro de Reino Unido. Alcalde de Mánchester desde 2017, en las últimas elecciones le votó más del 67% del electorado.

Más de 60 diputados del Partido Laborista pedían, el pasado mes de mayo, la dimisión de Keir Starmer. Lo hacían después de la debacle sufrida por los laboristas en los comicios locales y regionales, y ahora, poco más de un mes después, ha reconocido que no es la persona idónea para liderar el Partido Laborista de cara a las próximas elecciones generales. Hasta que se decida quién será el próximo primer ministro de Reino Unido, Starmer seguirá en el cargo en funciones, y se ha comprometido a hacer todo lo posible por garantizar una transición de poder ordenada.

Ahora, parece que será el momento de Andy Burnham. El alcalde de Mánchester desde hace casi una década ganó hace sólo unos días las elecciones parlamentarias parciales celebradas y consiguió el escaño por la circunscripción de Makerfield. Fue este escenario el que lo puso en el foco, porque con este escaño puede entrar en la disputa por convertirse en el nuevo inquilino de Downing Street. Lo hace, además, 10 años después de haber luchado por lo mismo, sin éxito. Tras la dimisión de Starmer, Burnham ha confirmado su candidatura a suceder a Starmer como líder de los laboristas y primer ministro de Reino Unido.

"Su decisión marca el inicio de una transición, y es importante que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable. Presentaré mi candidatura como parte de este proceso", ha anunciado Burnham en un mensaje en redes sociales en el que agradece a Starmer su "enorme servicio" a Reino Unido y su "liderazgo y dedicación durante un período tan difícil".

Burnham nació en Aintree (Liverpool) en 1970 aunque creció en Culcheth, un pueblo tranquilo de Cheshire. Hijo de militantes del Partido Laborista, desarrolló un interés por la política desde muy joven: a los 14 años se unió al partido, después de lo que sintió al ver la serie de la BBC 'Boys from the Blackstuff', sobre la vida de los desempleados en su Liverpool natal.

Sus amigos lo recuerdan con un niño competitivo y apasionado en el deporte, y uno de sus profesores, como el abrumador ganador por el Partido Laborista en unas elecciones simuladas, según recoge la BBC. Burnham, junto a sus dos hermanos, fue de los primeros de su familia en llegar a la Universidad, concretamente a Cambridge, donde estudió Literatura. Aunque le costó integrarse y se sentía un "impostor", tal y como él mismo relató en su libro, 'Head North'.

Una vez graduado, comenzó una carrera periodística escribiendo para diferentes revistas, pero cuando entró en la veintena ya tuvo su primera oportunidad en política, trabajando para la entonces diputada y después ministra de Estado en el Departamento de Empleo y Educación en 1999 Tessa Jowell. Antes de ser diputado por Leigh (Manchester), había sido asesor especial del secretario de Cultura Chris Smith.

Bajo el mandato de Tony Blair, fue viceministro, pero se unió al Gabinete como secretario jefe del Tesoro y después, con Gordon Brown, secretario de Cultura y de Salud. En este cargo, fue duramente abucheado en el acto conmemorativo por el 20.º aniversario de la tragedia de Hillsborough, cuando 97 aficionados del Liverpool fallecieron y más de 700 resultaron heridos en una avalancha de aficionados en el estadio, en 1989. Esta experiencia lo impulsó a impulsar la apertura de una segunda investigación sobre la tragedia.

Tras la dimisión de Gordon, en 2010, Burnham se presentó como candidato para liderar el partido. Sin embargo, de los cinco candidatos quedó cuarto; cinco años después, volvió a intentarlo, siendo entonces derrotado por Jeremy Corbyn. Sus críticos lo consideran un oportunista, cuyas opiniones ha ido adaptando a las circunstancias políticas para maximizar sus posibilidades de éxito. Fue partidario de la permanencia en la Unión Europea durante el referéndum del Brexit y ha sido claro al mostrar su deseo de que se reincorpore a la UE.

El alcalde de Mánchester, el 'rey del norte'

Desde 2017 es alcalde de Mánchester y muchos de sus ciudadanos aplauden cómo ha defendido la ciudad, aunque también por su campaña para llevar justicia a las víctimas de Hillsborough, que acabaron recibiendo una disculpa del Gobierno. Durante su tiempo como alcalde ha sido conocido como el 'rey del norte', un guiño a 'Juego de Tronos' que hace referencia, según indican desde 'Forbes', tanto a su defensa de la región en la que nació y creció como a su poco disimulada ambición política.

Fue durante la pandemia del covid cuando empezó a ser conocido como el 'rey del norte', después de criticar duramente a Boris Johnson por su gestión de la crisis "centrada en Londres". En general, se le percibe como una opción más a la izquierda que Starmer y también como uno de los mejores comunicadores del partido.

Sus primeras elecciones las ganó con más del 60% de los votos, pero su reelección fue aún mayor, con más del 67% de las papeletas a su favor.

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