Mikel Ayestaran explica cómo perciben los palestinos el plan de paz: "Lo que me encuentro sobre todo es desconfianza"

Tras el anuncio del plan de paz impulsado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, crecen las dudas sobre su viabilidad. Desde Jerusalén, el corresponsal Mikel Ayestaran recoge la visión de los palestinos, marcada por la desconfianza hacia Israel y sus compromisos.

¿De verdad es creíble que, tras la rendición de Hamás, Israel retire todo su ejército y no vuelva a atacar Gaza? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen desde que se conoció el plan de paz elaborado unilateralmente por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, sin representación palestina en la negociación.

Desde Jerusalén, el corresponsal Mikel Ayestaran explica cuáles son las sensaciones de los palestinos y si confían o no en que Israel ponga fin al conflicto.

"Entre los palestinos lo que me encuentro sobre todo es desconfianza", comenta Ayestaran. Recuerda además que todos evocan lo ocurrido en enero de 2025, cuando tras la llegada de Trump a la Casa Blanca se alcanzó un pacto y, dos meses después, Netanyahu decidió incumplirlo y bombardear duramente Gaza.

"Las declaraciones de Netanyahu han quedado muy claras. Una cosa es lo que se dijo en la rueda de prensa y después la interpretación que ha hecho él, sobre todo cuando se dirige en hebreo a su propia gente, parece que es una lectura totalmente diferente", apunta Ayestaran.

El corresponsal también duda de que pueda establecerse de una vez por todas el Estado de Palestina. "Siempre pasa lo mismo, se reconoce el Estado Palestino, pero no se toma ningún tipo de medida para frenar lo que imposibilita la creación del estado, que es la ocupación. Si no se toman medidas concretas, ese Estado Palestino que se reconoce en la ONU aquí sobre el terreno es imposible", crítica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.