Mario Saavedra: "El plan de Trump se ha lanzado ahora porque la presión internacional está en máximos"

Europa se moviliza por Palestina tras la detención de la Flotilla Global Sumud, con Greta Thunberg a bordo. El periodista Mario Saavedra alerta: "Israel puede ganar la guerra a corto plazo, pero perderla para siempre si mantiene su actual posición".

Europa vuelve a alzar la voz por Palestina. En ciudades como Roma, Berlín, Estambul, Bruselas, Atenas o Barcelona, decenas de personas salieron a la calle con banderas palestinas para exigir el fin del bloqueo de la Flotilla Global Sumud y la liberación de los detenidos, entre ellos periodistas, activistas y la propia Greta Thunberg.

En Al Rojo Vivo, el periodista Mario Saavedra reflexiona sobre la posible reacción en España: "Seguramente la derecha empezará a repetir los mantras de siempre, que estas acciones no sirven de nada. Lo mismo dijeron del reconocimiento del Estado palestino o del bloqueo al regreso, pero vemos que sí tienen impacto".

Para Saavedra, esta creciente presión internacional explica el momento en que se ha relanzado el llamado plan de Trump: "Israel no puede soportar tener en contra al mismo tiempo a Francia, Reino Unido y a la opinión pública global. En Estados Unidos, el apoyo a Israel ha caído al 12%".

Su conclusión es clara: "A corto plazo Israel ganará la guerra, pero si mantiene esta posición, a largo plazo la perderá para siempre. Sin el respaldo de presidentes demócratas y republicanos, Israel no puede seguir siendo lo que es hoy".

